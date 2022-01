Det ramte som en bombe i en ellers hyggelig juletid, da Michael Plambech i starten af december modtog sin elregning.

Den var så voldsom, at han måtte skride til handling med det samme.

»Vi skar ned på julegavebudgettet, og jeg er begyndt at tage alle de ekstravagter, jeg kan få. Min hustru har måttet forkorte sin barsel,« fortæller 36-årige Michael Plambech fra Frederiksværk.

Michael og hans hustru bor i et hus med to små børn. De varmer med el.

Den regning, Michael fik i december for tre måneders el, var sat til 13.197,70 kroner.

For samme periode sidste år lød regningen på 5.223,93 kroner. De havde kun øget deres forbrug med få hundrede kwh.

Resten af regningen er ren prisstigning på elektricitet.

Michael er blevet ramt af de vilde prisstigninger på el, som for alvor er slået igennem det seneste halve år.

Ifølge Dansk Energi er elpriserne siden sommer mindst tredoblet og i perioder seksdoblet.

Og det er alvorligt for Michael og hans lille familie.

»Vi kan jo allerede nu regne ud, at den næste regning bliver endnu værre, fordi den gælder vinterperioden. Vi risikerer at gå fra en årlig elregning på 20.000 til over 45.000 kroner,« siger Michael Plambech og fortsætter:

»Vi er bare helt almindelige lønmodtagere, så jeg ved ikke, hvor vi skal finde de penge. I yderste konsekvens risikerer vi, at vi skal sælge vores hus.«

Lige nu tyder meget lidt på, at elpriserne falder lige foreløbigt. Ifølge Dansk Energi er forventningen, at priserne fortsætter på et højt niveau et godt stykke ind i 2022.

I et notat, som Klima-, Forsynings- og Energiministeriet har udarbejdet til Finansudvalget, er der også relativt dystre scenarier.

Her lyder det, at ministeriet forventer, at de voldsomt stigende energipriser vil betyde, at »nogle danske husstande vil blive forholdsvist hårdt ramt«.

I et regneeksempel fra ministeriet vurderes det, at den månedlige ekstraregning for en husstand, der varmer med en eldrevet varmepumpe, vil være mellem 680 kroner og 1.370 kroner om måneden, alt efter om huset er henholdsvis 100 eller 200 kvadratmeter.

Den perfekte storm: Derfor er priserne buldret op Priserne på gas og elektricitet ramte i slutningen af 2021 rekordhøje niveauer. Elprisen er i perioder seksdoblet, mens gasprisen i perioder er tidoblet. Flere ting gør sig gældende, forklarer Lars Aagard, administrerende direktør i Dansk Energi. Han peger på nogle af dem: Politik: Der har været markedsuro i forhold til russerne. Hvor meget gas kan og vil de levere?

Efterspørgsel i bevægelse: Vi har haft højkonjunktur i Europa. Da vi kom ud af coronanedlukning, kom økonomien hurtigere tilbage end forventet. Trækket på de lagre af gas, vi har i Europa, har været større end forventet.

Ramt af vejret: Det har været en kold vinter og en varm sommer. Vi har brugt mere gas til at varme op i den kolde vinter og mere el til at køle om sommeren. Og da vi laver el på gas, har vi også brugt mere gas i elsektoren.

Samtidig har det ikke regnet så meget i Norge, som det plejer. Om vinteren plejer vi at kunne trække en meget stor mængde vandkraftstrøm i Norge. Det vand samler de op i deres magasiner i regnsæsonen, men det har ikke regnet så meget, og det betyder, at så skal vi bruge mere gas i stedet.

Endelig har det blæst mindre end normalt, og det vil sige, at al den grønne strøm fra vindmøllerne har vi ikke fået så mange Kwh-timer ud af, og så har vi igen måttet trække på gas.

Bundlinjen er, at alt det her har fået gaspriserne til at eksplodere, og det har trukket elpriserne med op.

Michael og hans hustru forsøger nu at redde deres privatøkonomi ved at skrue på så mange knapper som muligt.

Foruden forkortet barsel, flere vagter til Michael og et mindre budget til gaver gør de også en masse ting i hverdagen.

»Vi slukker lyset i alle de rum, vi ikke er i. Vi vasker kun tøj en gang om ugen. Vi har tændt brændeovnen. Vi har opsagt streamingtjenester, og vi har skruet ned for madbudgettet. Så vi gør alt for at spare,« siger Michael Plambech:

»Det er under al kritik, at priserne er steget så meget. Vi havde forventet en ekstraregning, men ikke det her. Nu håber vi bare, at priserne falder igen.«