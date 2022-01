Inger Støjbergs tid som arbejdsløs kan vise sig at blive meget kort.

21. december blev Støjberg erklæret uværdig til at sidde i Folketinget, efter hun fik en dom i Rigsretten på 60 dages ubetinget fængsel.

Men i Dansk Folkeparti har man allerede tilbudt hende et job i partiet. Det blev drøftet på et gruppemøde 14. december, og efterfølgende nåede ledelsen til enighed om jobtilbuddet.

Det bekræfter flere personer i Dansk Folkeparti.

Folketinget stemmer om, hvorvidt Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget, efter hun blev dømt ved Rigsretten. Inger Støjberg taler med Morten Messerschmidt (DF). Foto: Søren Bidstrup Vis mere Folketinget stemmer om, hvorvidt Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget, efter hun blev dømt ved Rigsretten. Inger Støjberg taler med Morten Messerschmidt (DF). Foto: Søren Bidstrup

Ud over at man i DF håber, at Inger Støjberg vil slutte sig til partiet, er tanken med jobbet, at hun på den måde får nemmere ved at afsone sin dom med fodlænke.

Hovedreglen er nemlig, at man skal have et arbejde for at få lov at afsone med fodlænke. En regel, der dog kan dispenseres for.

'Jeg vil foreslå mine kollegaer i Dansk Folkeparti, at vi tilbyder Inger en ansættelse hos os. Det skal ikke skorte på velvilje fra os, for at Inger kan komme igennem denne periode så skånsomt som muligt,' skrev Morten Messerschmidt på Facebook kort før jul.

Men allerede da DFs folketingsgruppe om aftenen 14. december drøftede Inger Støjberg, bragte flere folketingsmedlemmer et jobtilbud på banen.

»Jeg bragte det selv op på gruppemødet. Når Inger på uretfærdig vis bliver smidt ud af Folketinget og mister hele sin løn to dage senere, så mener jeg, at vi bør hjælpe hende. Hun vil være en kæmpe gevinst for vores parti, og et jobtilbud vil kun være på sin plads,« siger Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører (DF).

Ifølge B.T.s oplysninger har Inger Støjberg dog ikke bidt på DF-krogen i første omgang.

Men jobtilbuddet ligger stadig på bordet, hvis hun skulle få lyst til at bide på, når Rigsrettens dom er kommet lidt mere på afstand, fortæller kilder til B.T.

Der er ikke tale om et specifikt job, men en åben dialog, hvor 'Inger kan få det job i partiet, hun ønsker', som en central DF-kilde formulerer det.

Kristian Thulesen Dahl har tilbudt Inger Støjberg et job i Dansk Folkeparti, men indtil videre har Støjberg takket nej til tilbuddet. Foto: Ritzau. Vis mere Kristian Thulesen Dahl har tilbudt Inger Støjberg et job i Dansk Folkeparti, men indtil videre har Støjberg takket nej til tilbuddet. Foto: Ritzau.

Dansk Folkeparti har en lang historik for at tilbyde deres ekspolitikere lønnede job. Aktuelt er både Kenneth Kristensen Bernth, som røg ud af Folketinget ved sidste valg, og Carl Christian Ebbesen, der har været DF-borgmester i København, ansat på partikontoret.

Det samme har det tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen også været indtil november, hvor han blev fyret for at pirke til konflikten med Pia Kjærsgaard i et tv-interview.

Han stiller dog op til formandsposten, når DF skal vælge Kristian Thulesen Dahls efterfølger på det ekstraordinære årsmøde 23. januar.

Og her er Inger Støjberg igen en interessant figur.

Hun er gang på gang blevet opfordret til at stille op som formand af snart sagt alle fremtrædende DF-medlemmer. Men indtil videre har hun ikke meldt sit kandidatur.

Fredag er sidste dag, før kandidatlisten lukker.

Derfor peger mere og mere i retning af, at kandidatlisten kommer til at hedde Morten Messerschmidt, Martin Henriksen, Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl, men det er ikke lykkes.