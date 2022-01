Der var dømt tømmermænd på sofaen for et relativt stort udsnit af den danske befolkning på første dag i 2022.

Og nu melder de økonomiske tømmermænd sig så også. Priserne stiger over en bred kam på en lang række varer som energi, brændstof og fødevarer. Og så er der naturligvis en prisstigning, som efterhånden er blevet en kedelig evergreen.

For langt over en million husstande steg priserne for deres tv-pakker igen fra 1. januar 2022.

YouSee har hævet priserne med alt fra 10 til 50 kroner på deres standardpakker, og hvis man er rigtig uheldig og er i en antenneforening med YouSee, kan stigningen i nogle tilfælde være omkring 70 kroner om måneden.

Også kunder hos Waoo og Canal Digital har måttet sluge prisstigninger. Kun Stofa og Boxer har holdt priserne i ro.

Ifølge John Strand, telenalytiker og indehaver af Strand Consult, oplever tv-kunderne lige nu skruen uden ende.

Han forventer, at de nye stigninger vil få danskere i tusindtal til at opsige deres tv-pakker.

»Flugten fra tv-pakker kan ikke længere stoppes.I 2022 kommer endnu flere til at forlade deres tv-pakke, og vi kommer også til at se priserne stige igen,« vurderer John Strand:

»Tv-udbyderne har sværere og sværere ved at retfærdiggøre deres eksistens. I mange tilfælde sidder kunderne – med rette – og føler, at deres produkt bliver ringere og ringere, mens det bliver dyrere og dyrere. Tv-udbyderne er simpelthen nødt til at genopfinde sig selv.«

Han mener især, at markedslederen YouSee de seneste år har gjort sig umage for at ‘skræmme kunderne væk’.

Alligevel er der en vis kundegruppe, som tv-udbyderne altid vil kunne suge penge ud af stort set uanset, hvad de gør.

»Der er en naturlig bund for, hvor mange der opsiger tv-pakken. Mange danskere er i en antenneforening, og der er også en meget stor kundegruppe, som bare holder fast i gamle vaner. De kender ikke til alternativerne og betaler bare det, de får besked på,« siger John Strand.

Han mener, at danskerne kan forvente mere af det samme fra tv-udbyderne i 2022: Stigende priser på tv-pakker og øget konkurrence blandt streamingtjenester.

»Det er ofte sport, der driver priserne op på tv-pakker, og mange af de køb af rettigheder, der er sket, strækker sig over flere år. Så der er intet, der tyder på, at strukturerne ændrer sig på det her marked i 2022, og derfor vil vi også se det fortsætte som hidtil med prisstigninger,« lyder det fra John Strand.