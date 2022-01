Boligejerne i store dele af landet har under coronakrisen oplevet voldsomme prisstigninger, der har polstret friværdierne med lårtykke seddelbundter.

Huspriserne ventes ifølge regeringens skarpeste regnedrenge i Finansministeriet at være steget med hele 10,4 procent, når regnebrættet for 2021 er gjort op.

Prisvæksten er dog ved at aftage oven på de største prisstigninger siden finanskrisen, men i en bestemt del af landet ser boligejerne ud til at komme stærkt ind i det nye år. Det viser tal, som B.T. har trukket i Boligsidens Markedsindeks.

»Folk er villige til at betale meget for at bo i det her område,« siger cheføkonom i Danske Bank Las Olsen.

Generelt er udbudspriserne på villaer og ejerlejligheder ellers fladet ud i december 2021, når man kigger på Danmark som helhed og landets største byer uden for hovedstaden.

Men gør man sig forhåbninger om at komme ind på boligmarkedet i København, skal man have den store tegnebog op af lommen.

Trods rekordhøje salgspriser forventer de nuværende boligejere, der har sat deres hus eller ejerlejlighed til salg i København, nemlig at kunne vride endnu flere penge ud af de potentielle købere på boligmarkedet i hovedstaden.

I december 2021 ligger udbudsprisen på én kvadratmeter hus i Københavns Kommune på hele 54.169 kroner. Det svarer til en stigning på pæne 2,2 procent alene siden november, mens udbudsprisen på et hus i København er steget med hele 11,9 procent siden januar 2021.

Det betyder, at der nu står en pris på cirka 7,6 millioner kroner på til salg-skiltet på et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter i Københavns Kommune.

Se Udbudspriser for villaer og ejerlejligheder i Danmarks store byer her Københavns Kommune Villaer: Dec 2021: 54.169 kroner (Jan 2021: 48.387 kroner).

Ejerlejligheder: Dec: 57.863 kroner (Jan 2021: 52.478 kroner). Aarhus Kommune Villaer: Dec 2021: 28.882 kroner (Jan 2021: 27.859 kroner)

Ejerlejligheder: Dec 2021: 40.401 kroner (Jan 2021: 38.850 kroner) Odense Kommune Villaer: Dec 2021: 17.946 kroner (Jan 2021: 17.152 kroner)

Ejerlejligheder: Dec 2021: 26.254 kroner (Jan 2021: 24.605 kroner) Aalborg Kommune Villaer: Dec 2021: 14.794 kroner (Jan 2021: 15.021 kroner)

Ejerlejligheder: Dec 2021: 24.008 kroner (Jan 2021: 24.052 kroner) Danmark Villaer: Dec 2021: 14.354 kroner (Jan 2021: 13.290 kroner).

Ejerlejligheder: Dec 2021: 37.057 kronner (Januar 2021: 35.437 kroner) Kilde: Boligsidens markedsindeks. B.T. har trukket tallene 1. januar 2022.

Mønsteret gentager sig, når man kigger på det fortsat brandvarme ejerlejlighedmarked i København.

Her rammer udbudsprisen for én kvadratmeter lejlighed i december 2021 57.863 kroner mod 57.024 kroner i november. I januar 2021 slap køberne mere end 5.000 kroner billigere pr. kvadratmeter.

Priserne på det københavnske boligmarked drives ifølge økonomer frem af blandt andet et fortsat lavt udbud, høj efterspørgsel og forældre, der støvsuger markedet for små lejligheder til deres halvvoksne børn.

»Man må bare konstatere, at tendensen til at flere og flere gerne vil bo i hovedstadsområdet fortsætter. Der har været spekuleret i, om corona og muligheden for at arbejde hjemmefra ville få flere til at bosætte sig uden for hovedstaden, men det er altså ikke noget, vi har kunnet se i markedet. Tværtimod er det populært som aldrig før at flytte til hovedstadsområdet,« siger Las Olsen og tilføjer:

Cheføkonom hos Danske Bank Las Olsen Foto: Søren Bidstrup Vis mere Cheføkonom hos Danske Bank Las Olsen Foto: Søren Bidstrup

»Derfor ser vi også de her voldsomme prisforskelle på tværs af landet.«

Mens et gennemsnitligt hus i Københavns Kommune altså nu udbydes til omkring 7,6 millioner kroner koster et tilsvarende hus i eksempelvis Aalborg Kommune knap 2,1 millioner kroner.

Også Nordea forventer, at de rekordhøje prisstigninger, vi har set under coronakrisen vil aftage i 2022, men at boligejerne i hovedstadsområdet igen kan se frem til større prisstigninger end landsgennemsnittet.

Regeringens eksperter i Finansministeriet forventer ifølge den seneste økonomiske redegørelse fra 17. december, at huspriserne på landsplan vil stige med 3,3 procent i år og med yderligere 2,8 procent i 2023.

De mere moderate prisstigninger skyldes blandt andet, at renterne er begyndt at stige. Det gør det dyrere at købe bolig og presser priserne nedad.