2200.

Hvis ikke du allerede har gættet, hvad de fire cifre angiver, så er det postnummeret på den københavnske bydel, hvor smitten med covid-19 er størst.

Ifølge en opgørelse, B.T. har indhentet fra Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning, er det Nørrebro, der højeste incidens.

Incidens angiver antal smittede pr. 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Nørrebro ligger med et incidenstal på 2.917.

Det er det højeste smitteniveau registreret i Københavns Kommunes bydele - og dermed også i Danmark - under hele coronaepidemien.

Sådan fordeler smitten sig i Københavns Kommune Her kan du se, hvordan smitten ser ud i de ti bydele i Københavns Kommune. Tallet er incidens, altså smittede pr. 100.000 indbyggere den forudgående uge. Tallene er opgjort 30. december 2021.

Brønshøj-Husum: 2.129



Vanløse: 2.398



Valby: 2.582



Vesterbro/Kgs. Enghave: 2.673



Amager Vest: 2.514



Amager Øst: 2.576



Indre By: 2.555



Østerbro: 2.604



Nørrebro: 2.917



Bispebjerg: 2.416



Hele byen: 2.591 Kilde: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, tal opgjort 30.12.21

På anden- og tredjepladsen finder man Vesterbro/Kgs. Enghave og Østerbro med incidenstal på henholdsvis 2.673 og 2.604 smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage.

Brønshøj-Husum er bydelen med laveste incidens i Københavns Kommune.

Værd at bemærke er, at incidens-opgørelsen er opgjort 30. december, og at tallene derfor han have ændret sig de sidste par dage.

Københavns Kommune havde fredag 31. januar 2.619 smittede pr. 100.000 indbyggere i den forudgående uge.

Det er det tredjehøjeste incidenstal på landsplan – kun overgået af kommunerne Hillerød og Tårnby.