Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Kvinde bag sexanklager er ikke klar til at vidne i Senatet

Christine Blasey Ford, der anklager højesteretskandidaten Brett Kavanaugh for sexovergreb, er ikke klar til at vidne i en høring i Senatet mandag. Ford er først klar til at forklare sig over for Senatets retsudvalg, når det amerikanske forbundspoliti har gransket sagen, oplyser hendes advokat.

Danske Bank offentliggør egen undersøgelse af hvidvask

Onsdag er en skæbnedag for Danske Bank og topchef Thomas Borgen, når banken offentliggør en længe ventet undersøgelse om hvidvask for milliarder. Det kan ende med et farvel til Thomas Borgen, der står med ansvaret og i en periode på tre år var chef for bankens estiske afdeling, som er centrum i sagen. Der er tale om mistænkelige overførelser for milliarder af kroner i banken, som har ledt til mistanke om hvidvaskning.

Danske Bank vil på et pressemøde onsdag offentliggøre konklusionerne i den interne advokatundersøgelse, som banken selv har sat i værk af hvidvask af penge i bankens filial i Estland. Der er tale om mistænkelige overførelser for milliarder af kroner i banken, som har ledt til mistanke om hvidvaskning.

Ørsted sælger halvdelen af havvindmøllepark for milliarder

Ørsted sælger halvdelen af havvindmølleparken Hornsea 1, der er ved at blive bygget, for 4,46 milliarder britiske pund. Energiselskabet har solgt ejerandelen i havvindmølleparken, der vil være verdens største, når den står færdig i 2020, til Global Infrastructure Partners, GIP.

Theresa May vil appellere til EU-lande om at undgå kaos

Ifølge en højtstående kilde vil Storbritanniens premierminister, Theresa May, appellere til velvilje og beslutsomhed, når hun drøfter brexit på et møde med EU's stats- og regeringschefer i Salzburg. May håber på opbakning fra EU-landenes ledere til Storbritanniens tilbud om en 'retfærdig aftale'.

Danske Bank-whistleblower kan få stor dusør i USA

Den anonyme person, som har tippet det amerikanske finanstilsyn om hvidvasksagen i Danske Bank, kan blive økonomisk forgyldt, hvis efterforskningen resulterer i en bøde til banken. Det skriver Børsen onsdag, som også er dagen, hvor Danske Bank fremlægger sin interne undersøgelse af sagen.

Dødstal efter Florence stiger før Trumps besøg onsdag

USA's præsident, Donald Trump, lægger onsdag vejen forbi den amerikanske delstat North Carolina, der var og fortsat er hårdt ramt af orkanen Florence og dens følgevirkninger. Før Trumps besøg i delstaten er dødstallet opjusteret til mindst 34.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Onsdag klokken ti offentliggør Dansk Bank konklusionerne af sin rapport om hvidvask i bankens estiske filial. Konklusionerne bliver afgørende for topchef Thomas Borgens fremtid i banken.

Berlingske

Historiske nedskæringer får konsekvenser på mange niveauer for DR: Op imod 400 fyrede og nedlæggelse af programmer. Og en forringet nyhedsdækning, mener medieekspert.

B.T.

Skarpt bevogtet af fire fængselsbetjente havde kvindemorderen Peter Madsen tirsdag sjælden mulighed for kortvarigt at nyde solen under åben himmel uden for fængslets mure.

Børsen

Virksomheden Blockshipping har langt fra rejst de nødvendige midler via udstedelsen af dets egen digitale mønt. Kryptovalutamarkedet er blevet slagtet i 2018.

Ekstra Bladet

Selv om kunderne forsvinder, aktierne falder, og omdømmet lider på grund af skandalesag om hvidvask, hæver Danske Banks topchef, Thomas Borgen, en årsløn på 17 millioner kroner.



Finans

Hvis det lykkes ledelsen i Danske Bank at få ryddet hurtigt op i hvidvaskskandalen, kan det smitte kraftigt af på bankens aktiekurs, vurderer analytikere. Storbank spår 55 procents stigning på et år.

Information

Uden at det har fået den store opmærksomhed, har skiftende regeringer siden 2010 skruet kraftigt ned for det offentlige forbrug per indbygger trods dramatisk vækst i antallet af ældre.

Jyllands-Posten

Hverken afrikanske eller europæiske lande har lyst til at huse de lejre, som EU vil gøre til en krumtap i kampen mod migranter.

Kristeligt Dagblad

Mens parterne bag ny public service-kontrakt mener, at kulturområdet styrkes, lyder kritikken, at lukning af DR-kanaler og omstrukturering kan gå ud over kulturindholdet.

Politiken

Mens Dansk Folkeparti fejrer endnu en sejr i kampen for et mindre DR, lukkes kanaler og programmer på stribe. Socialdemokratiet vil genforhandle medieaftale ved regeringsskifte.

