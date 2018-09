Havvindmølleparken Hornsea 1 er ved at blive opført. Når den er færdig i 2020, vil den være verdens største.

København. Ørsted sælger halvdelen af havvindmølleparken Hornsea 1, der er ved at blive bygget, for knap 37,5 milliarder kroner.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Energiselskabet har solgt ejerandelen i havvindmølleparken, der vil være verdens største, når den står færdig i 2020, til Global Infrastructure Partners, GIP.

Ole Kjems Sørensen, der er vicepræsident i M & A, Partnerships og Asset Management hos Ørsted, kalder det en "banebrydende transaktion".

- Det er tredje gang, vi indgår partnerskab med GIP, og vi er glade for at have en af verdens største infrastrukturfonde som partner i et projekt, der bliver verdens største havvindmøllepark.

- Det delvise frasalg af Hornsea 1 er en banebrydende transaktion, som vil skabe betydelig værdi for vores aktionærer og mindske vores eksponering fra et enkeltstående aktiv, siger Ole Kjems Sørensen i meddelelsen.

Købssummen på knap 37,5 milliarder kroner betales mellem 2018 og 2020.

/ritzau/