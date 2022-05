Det gik vanvittigt for sig til at starte med. Indsamlingen slog alle rekorder, og det ramte lige i hjertet på folkene bag.

På en uge donerede 11.000 borgere intet mindre end 2,2 millioner kroner til den invaliderede politibetjent Stefan Nymann.

Men desværre er donationerne nu stagneret.

Det betyder, at der stadig lidt vej endnu, før at Stefan Nymann sammen med sin hustru, Gitte Nymann, kan få en fremtid, der ligner bedst muligt det, de drømte om, før han 18. juni sidste år, blev påkørt af en vanvidsbilist, fik en svær hjerneskade og endte i kørestol.

Det fortæller Allan Beier, der er formand for Thin Blue Line Denmark, der har stået for indsamlingen.

»Der skal helst lidt flere til. Det taler først og fremmest ind i det her med, at man aldrig kan samle nok ind i en situation som den her, fordi så sætter man jo på en måde pris på, hvad han (Stefan Nymann, red.) er værd.«

»Derudover er der det i det, at de jo købte den her landejendom, lige inden ulykken skete, hvor det var meningen, at de skulle bo, og nu er vi i den situation, at den kan gøres handicapvenlig, hvilket der er en del omkostninger ved. Det er et, som pengene skal gå til,« siger Allan Beier.

På nuværende tidspunkt er der indsamlet 2,5 millioner kroner fordelt på 12.000 donationer, fortæller han.

Inden ulykken var den kun 31-årige Stefan Nymann en aktiv ung mand, der elskede at være i naturen. Han var blot halvanden måned før ulykken blevet gift med Gitte Nymann. Vis mere Inden ulykken var den kun 31-årige Stefan Nymann en aktiv ung mand, der elskede at være i naturen. Han var blot halvanden måned før ulykken blevet gift med Gitte Nymann.

Allan Beier påpeger, at det stadig er en positiv historie, selvom aktiviteten har været lav de sidste 14 dage. Hvilket i øvrigt er helt normalt. Ifølge ham kommer aktiviteten nemlig oftest sammen med aktualiteten.

»Det er stadig en positiv historie. Først og fremmest fordi så mange penge allerede er samlet ind, og mindst lige så meget fordi, de mange penge er fordelt på mange donationer. Vi er oppe og runde 12.000 donationer. Det er 12.00 borgere, der har valgt at støtte,« siger han begejstret.

Det er muligt at donere indtil 18. juni 2022, som er årsdag for ulykken.

To dage forinden forventes der at falde dom i sagen mod den 21-årige flugtbilist, Mohamad Younes, der er tiltalt for påkørslen af Stefan Nymann.

»Vi håber på et lille boost igen i indsamlingen i forbindelse med domsafsigelsen,« siger Allan Beier.

