En juni aften sidste år endte den 32-årige politibetjent Stefan Nymann i koma og blev svært hjerneskadet, da han blev påkørt af en flugtbilist.

Onsdag får vi svar på, hvad der skete den skæbnesvangre aften, når det 38 punkter lange anklageskrift mod 21-årige Mohamad Younes bliver læst op i det store retslokale i Retten i Aarhus.

Et anklageskrift, som kan koste ham op til otte års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i alle punkterne – herunder påkørslen af betjenten.

Det sker på den første af 11 retsdage i den omdiskuterede sag mod den unge mand fra Brabrand, der er selverklæret vanvidsbilist.

Det er dog langtfra alle punkter i det årelange anklageskrift, som bliver lige centrale onsdag. En episode er nemlig vigtigere end nogle af de andre:

Flugten fra politiet 18. juni omkring klokken 18.15, som nær kostede den 32-årige betjent Stefan Nymann livet, og som efterfølgende har forandret hans og hans families liv for altid:

»Vores liv blev evigt forandret. Vi var høje på livet og hinanden. Fyldt af taknemmelighed for det liv, vi havde og den fremtid, vi kiggede ind i. Men med ét stod alt stille. Det var så surrealistisk, som noget kunne være. Det radikale skift fra at stå med livet foran sig til at skulle kæmpe for livet,« lød det tidligere på året i en udtalelse fra hans hustru, Gitte.

21-årige Mohamad Younes sad bag rattet i en bil, som ordensmagten forsøgte at få til at stoppe ved Åbyhøj Torv. Men det var ikke så ligetil.

Først kørte han med høj fart frem mod en betjent, som forsøgte at få ham til at standse.

Betjenten måtte springe for livet og fik sit ben klemt i døren, da patruljebilen blev påkørt. Herefter fortsatte den unge mand i høj fart mod krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej.

Der var rødt, men det lod manden sig ikke stoppe af.

Med en hastighed på mindst 80 kilometer i timen på en strækning, hvor man maksimalt må køre 60 kilometer i timen, kørte han i stedet ind i Stefan Nymann, som var ved at lægge stop sticks ud for at standse ham.

Herefter fortsatte han i høj fart væk fra stedet, alt imens den unge betjent lå tilbage i livsfare med blødninger i hjernen, blødninger i de sammenfaldne lunger, brud på højre hoftebenskam og overrevne/beskadigede nerver i hjernen.

Skader, som i dag har resulteret i en varig hjerneskade og lammelse i højre side af kroppen.

Sådan lyder det i hvert fald i anklageskriftet, hvori det fremgår, at Mohamad Younes blandt andet er tiltalt for, under skærpende omstændigheder, uagtsomt at have tilføjet betjenten betydelig skade på legeme og helbred.

Stefan og Gitte var blevet gift blot halvanden måned, før ulykken skete. På det tidspunkt stod de midt i renoveringsplaner for den landejendom, som de skulle overtage kort efter. Et sted, der skulle være rammen om deres fælles liv.

Men det stod hurtigt klart, at alt måtte sættes på standby, da man ingen prognoser kunne lave for den svære hjerneskade, som Stefan havde pådraget sig.

En hjerneskade, som gjorde, at han syv måneder efter ulykken fortsat hverken kunne huske deres bryllup eller de sidste tre år.

»Det er en stor sorg for ham ikke at kunne huske hverken brylluppet, tiden med mig eller meget af det andet, der er sket de seneste tre år. Ligesom sorgen over hans tabte førlighed og bekymringer for fremtiden også fylder,« lød det videre fra Gitte.

Episoden er, ifølge anklagemyndigheden, så alvorlig en grad af vanvidskørsel, at det kan komme til at koste den unge mand helt op til otte års fængsel.

»Grunden til, at sagen skal køre som en nævningesag, er, at man har vurderet, at det koster mindst fire år, men det er vigtigt at understrege, at det mindst er fire år.«

»Det skyldes blandt andet, at det er et område, som er blevet skærpet med vanvidskørsel-pakken, og det er min vurdering, at det falder ind under det. Det betyder en enorm strafskærpelse,« siger anklager Bjørn Fogh Sørensen.

Manden blev anholdt to dage senere i Brabrand efter en intensiv jagt efter ham, og har siden været varetægtsfængslet i sagen.

Han erkender at have ført bilen 18. juni, men næster sig derudover skyldig i alle tiltalerne – heriblandt 14 andre overtrædelser af færdselsloven, våbenbesiddelser, tyverier og meget andet.

Den 18. juni var altså ikke første gang, at Mohamad Younes gjorde vejene usikre.

Da Mohamad Younes var efterlyst, viste B.T. et tv-indslag fra TV 2 Østjylland, hvor han fortalte åbent om sine dårlige vaner i trafikken:

»Jeg er kendt som vanvidsbilisten her rundtomkring. Jeg kører over for rødt hele tiden,« sagde han i tv-indslaget.

Der forventes at falde dom i sagen 16. juni.

Om Stefan Nymann og hans familie vil være til stede i retten er fortsat uvist. I februar lød det, at genoptræningen havde alt fokus:

»Vores fokus er udelukkende på vores kamp for et godt liv og de glæder, som små fremskridt giver i form af nyt håb. Vi håber på og beder om fred til at fortsætte denne kamp,« lød det fra hustruen.

B.T. følger sagen.