2.200.000 kroner.

Det er resultatet efter blot en uges indsamling til politibetjent Stefan Nymann. Og det gør indtryk.

»Vi er helt vildt rørte. Det rammer virkelig lige i hjertet,« siger Allan Beier, der er formand for Thin Blue Line Denmark, der har stået for indsamlingen.

For snart et år siden den 18. Juni 2021 ændrede politibetjent Stefan Nymanns liv sig radikalt.

Han var på arbejde, da en flugtbilist ramte ham. Skaderne var så alvorlige, at Stefan Nymann endte i koma og med en svær hjerneskade.

Inden ulykken var den kun 31-årige Stefan Nymann en aktiv ung mand, der elskede at være i naturen. Han var blot halvanden måned før ulykken blevet gift med sin hustru Gitte Nymann.

»Vores liv blev evigt forandret. Vi var høje på livet og hinanden. Fyldt af taknemmelighed for det liv, vi havde, og den fremtid vi kiggede ind i. Men med ét stod alt stille. Det var så surrealistisk, som noget kunne være. Det radikale skift fra at stå med livet foran sig til at skulle kæmpe for livet,« fortalte hustruen Gitte Nymann efter ulykken i en udtalelse sendt til B.T.

Efter ulykken stod det klart, at livet som parret kendte det, måtte sættes på pause. Nu håber Thin Blue Line Denmark, at de kan hjælpe Stefan og Gitte Nymann videre.

»Et liv, der reddes, er et liv, der skal leves,« står der i indsamlingsbeskrivelsen til Stefan Nyman – og det er netop også, hvad pengene skal gå til.

»Pengene betyder, at de nu kan indrette deres liv efter den fremtid, de ser ind i. Jeg ved, nogle af pengene skal bruges på at indrette deres bolig efter kørestolsbehov, og så er der også tale om en kørestol, der kan køre i naturen til Stefan,« siger Allan Beier og fortsætter:

»Familien er ovenud glade. Det betyder rigtig meget den empati og forståelse, der bliver vist Stefan og hans familie.«

De 2.200.000 er fordelt på intet mindre end 11.000 donationer, er det højeste beløb og antal donationer, som Thin Blue Line Denmark har været med til at indsamle, oplyser de.

»Vi er også virkelig glade, fordi vi ser det som en støtte fra befolkningen til politiet. Den massive støtte til Stefan fra befolkningen viser, at borgerne passer på deres politi, når de kommer til skade,« siger Allan Beier.

Allan Beier har tidligere forklaret til B.T., at indsamlingen af symbolske årsager startede samme dag, som retssagen mod flugtbilisten Mohamed Younes begyndte 4. maj i Aarhus.

Indsamlingen fortsætter til 18. juni 2022, som er årsdag for ulykken.

B.T. følger retssagen mod Mohamed Younes.