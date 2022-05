»Et liv, der reddes, et liv, der skal leves.«

Sådan står der til teksten på en video, der viser kun 31-årige Stefan Nymann både før og efter den tragiske ulykke, han 18. juni 2021 var udsat for.

For snart et år siden, endte politibetjent Stefan Nymann en juniaften i koma og blev svært hjerneskadet, da han blev påkørt af en flugtbilist, mens han var på arbejde.

I dag, onsdag 4. maj, starter retssagen mod den formodede gerningsmand.

I dag starter også indsamlingen til Stefan Nymanns fremtidige liv.

»Betjenten Stefan gik blot på arbejde – for at passe sit job og gøre en forskel for andre. Nu er det vores tur til at give noget igen. Vi kan ikke ændre, det, der er sket, men vi kan være med til at give muligheder ind i en fremtid med nye vilkår,« står der i indsamlingen oprettet af Thin Blue Line Denmark.

På videoen er en smilende Stefan Nymann i polititøj, i naturen med sin familie, sejlende, vandrende, med sin hustru.

Og til sidst i den kørestol han nu er bundet til – stadig med sin hustru ved sin side.

»De har et rigtig solidt forhold de to. Al fokus er på at etablere et liv, hvor de kan fortsætte deres samliv og ægteskab.«

»Vi vil gerne hjælpe dem med nogle penge, så de kan fortsætte med at opleve verden og ikke være bekymrede for den økonomiske situation. Det vil gøre det lettere at rumme den fremtid, der venter dem forude,« siger Allan Beier, der er formand i Thin Blue Line Denmark, der laver indsamlinger til tilskadekomne i dansk politi og deres pårørende.

Det berørte hele Danmark, da sagen om Stefan Nymann, hvis liv fra det ene øjeblik til det andet tog en drastisk drejning, mens han passede sit arbejde, kom ud.

Allan Beier fortæller, sagen også i særlig grad har berørt dansk politi.

»Det er så gennemgribende tragisk en historie. Det har berørt os dybt fra dag et. Det rammer os, at nogen vil gøre det her mod Stefan. Jeg ved, at hans kollegaer i Aarhus er dybt berørte. Fra den ene dag til den anden, var han der ikke mere, det er en voldsom oplevelse« siger Allan Beier og tilføjer:

»Stefan var en bundsolid og rigtig dygtig og vellidt kollega. Han var et ungt menneske og var så ung i alt det, han skulle i sit liv. Det bidrager bare til, hvor trist det er.«

Der er næsten gået et år siden den katastrofale ulykke, og Allan Beier mener, at nu er det helt rigtige tidspunkt til at hjælpe Stefan Nymann og hans hustru med deres fremtidige liv.

»Vi har fulgt Stefans sag helt fra starten og været i kontakt med hans hustru. Der var en lang proces på næsten et år med usikkerhed i, hvilken retning det gik. Nu er vi nået dertil, hvor man kan sige, der er en afklaring. Der er en stabilisering i hans tilstand. Derfor er det meningsfuldt at se fremad nu,« siger han og fortsætter:

»Vi har startet indsamlingen samme dag som retssagen går i gang. Familien skulle selvfølgelig først være klar til at vi startede den, men det er også symbolsk, at vi samler ind til Stefans fremtidige liv, samtidig med gerningsmanden står for en retssag.«

Ved Thin Blue Line håber de ikke på et bestemt beløb.

»Vi mener ikke, vi nogensinde ville kunne samle for mange penge ind. Vi taler om prisen på liv og førlighed. Stefan var en aktiv und mand før ulykken sammen med sin hustru og familie. Vi vil give ham det tilbage,« siger Allan beier.

Både indsamlingen og denne artikel er lavet med samtykke fra Stefan Nymanns familie.