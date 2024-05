Lipfiller, Botox og øjenbrynsløft – mange mennesker ryger i dag et smut forbi skønhedsklinikken.

Men det er de færreste, der forlader stedet og får sig den overraskelse, som en kvinde fik tilbage i 2018.

På en klinik i New Mexico fik en 40-årig kvinde en såkaldt vampyrbehandling, men kort tid efter viste det sig, at behandlingen også var skyld i, at hun testede positiv for hiv.

Og siden er flere kvinder blevet ofre for samme skæbne, skriver flere internationale medier blandt andet Sky News.

En vampyrbehandling går ud på at tage blodplader og vækstfaktorer fra klientens eget blod og massere dem ind i huden. Målet med behandlingen er at give huden en strammer og mere ungdommeligt udtryk.

Derfor er det heller ikke et kirurgisk indgreb, og behandlingen bliver omtalt som værende både sikker og effektiv, skriver mediet.

Men for tre kvinder gik det grueligt galt.

En ny rapport fra Centers of Disease Control and Prevention kunne afsløre, at klinikken i New Mexico ikke havde licens til at udføre skønhedsbehandlinger.

Og hertil, at de havde brugt engangsudstyr gennem flere år.

Det førte altså til tre kvinder, der alle besøgte klinikken i 2018, fik et strammere ansigt og hiv med hjem.

»Det er meget alvorligt. Det er de første dokumenterede tilfælde af hiv-infektion i forbindelse med kosmetiske behandlinger nogensinde,« sagde en talsmand fra CDC i en udtalelse.

Sundhedspersonalet fandt ifølge talsmanden »blodigt udstyr liggende rundt omkring i lokalet« og at »flere brugte sprøjtespidser var i køleskabet sammen med forskellige mad- og drikkevarer«.

Klinikken blev lukket tilbage i 2018, efter flere klager blev indberettet til New Mexicos sundhedsministerium.

Herefter opfordrede myndighederne alle klienter til at blive testet for hiv.