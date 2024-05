Et salmonellaudbrud er netop nu i gang.

Og antallet af smittede fortsætter med at stige.

For få dage siden skrev Statens Serum Institut (SSI), at mindst 40 personer var blevet smittet siden marts måned.

Nu er tallet mindst 45.

»Patienterne er bosat i hele landet,« oplyser SSI torsdag i en ny meddelelse.

Fødevarestyrelsen er i den forbindelse kommet med en række gode råd.

»Vi arbejder på at finde ud af, hvad der er skyld i udbruddet. Foreløbige undersøgelser peger på, at smittekilden kunne være hakket kød solgt i supermarkeder,« lød det mandag fra epidemiolog Luise Müller fra SSI på instituttets hjemmeside.

Netop hakket kød er ofte en ingrediens, som mange danskere smider på grillen, når det gode vejr begynder at titte frem – som det gør disse dage.

Derfor kommer Fødevarestyrelsen nu med en række gode råd – så du undgår at få dårlig mave.

Gode grillråd mod salmonella

En række forbrugere er den seneste tid blevet smittet med samme salmonellatype, som formentlig stammer fra hakket kød. Lige nu står termometeret på godt vejr, og også udendørs kan det ske, at kokken og hans assistenter glemmer de gode grillråd. Dermed… pic.twitter.com/fblra8XnO6 — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) April 30, 2024

»Lige nu står termometret på godt vejr, og også udendørs kan det ske, at kokken og hans assistenter glemmer de gode grillråd. Dermed risikerer gæsterne både diarré og opkast,« lyder det i et opslag på det sociale medie X.

Der råder Fødevarestyrelsen blandt andet til, at man husker at bruge to fade: Ét til råt og ét til stegt, så man holder råt kød fra færdig mad som salater, brød eller færdigstegt kød.

Man bør derudover huske at bruge grilltænger – ligeledes én til råt og én til stegt kød.

Fødevarestyrelsen råder også til, at man husker at gennemstege kylling, hakkebøffer og ferske pølser.

Desuden rådes man til at vaske sine hænder grundigt, når man har rørt ved råt kød. Alternativt kan man benytte sig af håndsprit.

»Få dråber kødsaft fra råt kød med bakterier kan være nok til, at du bliver syg,« oplyser Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside, hvor man også kan læse flere råd og få en mere uddybende forklaring.

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger og feber.

Smitte sker næsten udelukkende via mad.

Alle de omtalte 45 patienter er smittet med samme type salmonellabakterie, oplyser SSI på sin hjemmeside.

»Salmonella af typen Typhimurium er tidligere fundet i kød fra kvæg og svin samt i udenlandske fjerkræprodukter og har tidligere givet anledning til sygdomsudbrud,« forklarede seniorforsker Marianne Sandberg fra DTU Fødevareinstituttet mandag.

SSI efterforsker sammen med DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen årsagen til det aktuelle salmonellaudbrud.