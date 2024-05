»Det er meget rart at mærke, at man stadig er på radaren.«

Sådan fortæller et af de største danske trænernavne i dansk fodbold - Bo Svensson - om den dialog, han har haft med nye og interesserede klubber, siden han og Bundesliga-klubben Mainz gik fra hinanden i november.

For selv om hans plan hele tiden har været at tage en pause og først at tage et job fra sommer, så har der været rigeligt af historier om Svensson som mulig ny styrmand for en lang række klubber.

Senest skrev tyske Sky, at Union Berlin - der i denne sæson var med i Champions League, men halter i Bundesligaen - nu har danskerens navn i spil som mulig ny cheftræner.

»Jeg har ikke rigtig nogen kommentarer til det. Der er ikke noget nyt at sige - heller ikke, da der var de andre rygter om andre klubber,« siger Bo Svensson til B.T. og fortæller så om sin situation:

»Jeg har villet holde en pause indtil sommer, hvor jeg gerne vil begynde igen. Og den plan håber jeg stadig holder ved. Jeg vil gerne starte op i noget nyt her til sommer.«

Er du i dialog med nogle klubber?

»Det har der været løbende. Både on and off i denne periode, så ja, det har der været hen ad vejen.«

Har du noget, du skal forholde dig til lige nu?

»Det har jeg ikke de store kommentarer til. Som jeg siger, så har der været det hen ad vejen hele tiden, så ja. Det er meget rart at mærke, at man stadig er på radaren.«

Foto: David Inderlied/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Inderlied/AP/Ritzau Scanpix

Og på radaren har han altså angiveligt været hos Bundesliga-klubber som FC Köln og Wolfsburg, østrigske RB Salzburg, hvor han har fortid, og Premier League-klubben Crystal Palace.

Historierne følger Svensson med i - blandt andet blev det for nylig skrevet, at Salzburg var ved at præsentere danskeren, men i stedet blev det den tyske Onur Cinel, der fik en kontrakt sæsonen ud.

»Ja, haha. Det er spændende at følge med i. Jeg bidrager ikke til det selv i hvert fald,« siger han og vil ikke kommentere, om han har en aftale med Salzburg fra sommer.

Svensson erkender, at han har nogle præferencer for sit næste job - men hvilke det er, må vi selv gætte os til.

»Jeg har ikke så meget at sige om det,« siger Svensson med et smil.

44-årige Svensson indledte sin trænerkarriere i Mainz, hvor han bestred flere stillinger, inden han blev cheftræner i østrigske FC Liefering, hvorfra han tog skridtet til Mainz' Bundesliga-mandskab, som han trænede i knap tre år.