Novo Nordisk banker analytikernes estimater og opjusterer forventningerne til helåret 2024.

Det bliver slået klart af regnskabet for første kvartal af 2024 fra Danmarks og Europas største selskab målt på markedsværdi, der er blevet udgivet torsdag morgen.

I første kvartal af året har Novo Nordisk haft et salg på 65,3 mia. kr., hvilket banker analytikernes estimat på 63,75mia. kr., ifølge data fra Bloomberg.

Det er en fremgang på 24 pct. fra samme periode sidste år i konstant valuta.

For samme periode havde medicinalselskabet et driftsresultat målt på EBIT på 31,8 mia. kr., hvilket er en fremgang på 30 pct. Her havde analytikerne ventet et resultat på 29 mia. kr.

Novo Nordisk har taget verden med storm med deres GLP-1-midler, som er kendt under navnene Ozempic mod diabetes og Wegovy mod fedme.

Til regnskabet lyder det fra Lars Fruergaard Jørgensen, der er administrerende direktør for Novo Nordisk:

»Vi er tilfredse med salgsvæksten i de første tre måneder af 2024, drevet af øget efterspørgsel efter vores GLP-1-baserede diabetes- og fedmebehandlinger.«

Når man dykker ned i salgstallene, så har Ozempic solgt for 27,8 mia. kr. i første kvartal, hvilket er en fremgang på 42 pct. fra samme periode sidste år. Her havde analytikerne ventet et salg på 26,9 mia. kr.

Salget af Wegovy er steget med 106 pct. siden første kvartal af 2023. I dette års første kvartal er der blevet solgt Wegovy for 9,37 mia. kr. Her rammer de under analytikernes forventning, der ventede et salg af Wegovy på 10,5 mia. kr.

Det går faktisk så godt for Novo Nordisk, at de nu opjusterer forventninger til helåret 2024. De venter nu en salgsvækst på 19-27 pct. og en vækst i driftsresultatet på 22-30 pct. Førhen ventede en salgsvækst på 18-26 pct. samt en vækst i driftsresultatet på 21-29 pct.

Den store interesse for at investere ind i Novos fedmemidler har sendt aktien på optur. Det seneste år er Novo-aktien steget med over 56 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.

