En 42-årig mand fra Aalborg var onsdag aften ude for så voldsomt et styrt på sin ladcykel, at han er lagt i kunstig koma.

Det skriver TV 2 Nord.

Uheldet skete i Aalborg Øst nær sportshallen Gigantium, hvor han ifølge Nordjyllands Politi mister kontrollen over cyklen.

»Vi har en mistanke om, at han var beruset, derfor er der taget en blodprøve,« siger vagtchef Jesper Sørensen til TV 2 Nord.

Den 42-årige blev kørt på hospitalet, hvor han altså blev lagt i kunstig koma.

En 44-årig mand sad i selve ladet af cyklen, men han kom ikke til skade.