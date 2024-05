'I Paris går det godt'.

Sådan lyder titlen på den OL-dækning som Discoverys nye streamingtjeneste Max kommer til at levere denne sommer, når legene i Paris løber af stablen.

Og årsagen til den titel skal findes i det profilerede værtspar Esben Bjerre og Peter Falktoft, der sammen blandt andet står bag podcasten 'Her går det godt'.

Det oplyser Discovery torsdag formiddag, hvor selskabet skriver, at 'de to værter vil guide de danske OL-seere igennem både sporten, atleterne og kulturen i og omkring Paris og OL'.

»Udover at være det største man som sportsformidler kan få lov at dække, så er de olympiske lege efterhånden begyndt at være en form for brødkrummespor gennem mit arbejdsliv.«

»Legene i Paris bliver mit ottende af slagsen på tværs af sommer og vinterlegene og jeg er svært begejstret, privilegeret og taknemmelig for at få lov at dække det,« siger Peter Falktoft i en pressemeddelelse, hvor han kalder legene for 'et globalt stævnemøde'.

Max skriver, at de to værter afspejler et ønske om at være afsender på en anderledes sportsdækning med en kulturelt relevant tilgang.

»Vi er begejstrede over at få Peter Falktoft og Esben Bjerre med ombord på vores dækning af OL på Max. Deres dynamiske tilgang og store erfaring vil bidrage til at skabe en unik og kulturelt relevant oplevelse for vores seere, hvor vi både vil dykke ned i sportsbegivenhederne og samtidig tegne et portræt af Paris som værtsby og det franske folk,« siger Head of Sports hos Discovery, Søren Klæstrup.

OL indledes i Paris fredag den 26. juli og slutter søndag den 11. august.