Den konservative Sorø-borgmester, Gert Jørgensen, rammes nu af en ny møgsag.

Uden at have mandat til det gav han i januar 2024 en partikammerat et lukrativt ben som formand for et kommunalt forsyningsselskab.

Det har fået et medlem af kommunalbestyrelsen til at klage til Ankestyrelsen over borgmesteren.

Den nye sag kommer, efter B.T. tidligere har afdækket, hvordan borgmesteren siden 2014 har leget julemand med skatteborgernes penge og delt 142.000 kroner ud fra en ulovlig borgmesterkonto. Pengene blev blandt andet brugt på koncertbilleter til kommunens topfolk og drukfester i en brandmandsforening, hvor borgmesteren selv deltog.

Borgmesteren er også mistænkt for at have fået særbehandling i forbindelse med en privat byggesag.

Nu er borgmesteren havnet i endnu en belastende sag, hvor han anklages for magtfuldkommenhed af Nye Borgerliges kommunalbestyrelsesmedlem Susanne Borggaard.

Hun har hidtil sikret Gert Jørgensen et flertal i kommunalbestyrelsen, fordi hun er tungen på vægtskålen, der sikrer et borgerligt flertal. Men det er nu slut.

»Borgmesteren kan ikke længere regne med min stemme, og jeg har mistet tilliden til ham. Han er magtfuldkommen og gør, hvad der passer ham. En klassisk bykonge, men tiden er løbet fra bykonger,« siger Susanne Borggaard.

Borgmester i Sorø Gert Jørgensen kritiseres for sin brug af en særlig borgmesterkonto.

Borggaard fortæller, at hun har klaget til Ankestyrelsen over borgmesteren. B.T. har set klagen og gransket de dokumenter, der indgår i sagen.

Samlet tegner de et noget aparte forløb i forbindelse med et formandsskifte i bestyrelsen i det lokale forsyningsselskab Sorø Forsyning.

I januar 2024 måned blev den daværende direktør i Sorø Forsyning fyret af bestyrelsen, hvor Susanne Borggaard sad som formand. Hun var uenig i beslutningen og valgte derefter at trække sig som formand. Da en ny formand skulle vælges, faldt valget på Gert Jørgensens partikammerat Mogens Schwensen, der var næstformand.

Det er forløbet i forbindelse med valget af Mogens Schwensen, som har fået Susanne Borggaard til at klage til Ankestyrelsen.

Da Sorø Forsyning er et kommunalt selskab, er det ifølge vedtægterne generalforsamlingen, der vælger en ny formand. Sorø Kommune er eneste aktionær i selskabet, og byrådet i Sorø har i 2013 truffet en principiel beslutning om, at kommunen ved generalforsamlingerne skal være repræsenteret af økonomiudvalget i kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget tæller syv politikere fra begge politiske fløje.

Men: I stedet for at indkalde økonomiudvalget til generalforsamlingen, holdt borgmesteren sin egen, hemmelige generalforsamling med kommunaldirektør Henning Daugaard. Altså kun med deltagelse af de to. Det skete på et møde 31. januar 2024, fremgår det af et mødereferat sagen.

Jøren Ullits, der er lektor og forvaltningsekspert ved Syddansk Universitet, har set sagens dokumenter. Han fortæller, at det står fast, at kommunalbestyrelsen i 2013 besluttede, at økonomiudvalget fremadrettet skulle repræsentere kommunen på generalforsamlinger i Sorø Forsyning.

»Det kan borgmesteren ikke med rimelighed undslå sig at være bekendt med,« siger han.

Susanne Borggaard fik som den eneste i kommunalbestyrelsen en invitation på mail, men hun blev ikke indkaldt rettidigt. Det har kommunen erkendt.

»Det er en lukket og magtfuldkommen proces, som er helt uacceptabel,« siger Susanne Borggaard.

Nye Borgerliges medlem af byrådet i Sorø Susanne Borggaard har klaget til Ankestyrelsen over borgmester Gert Jørgensens håndtering af et formandsskifte i Sorø Forsyning.

Uden økonomiudvalgets indblanding besluttede Gert Jørgensen og hans kommunaldirektør, at partifællen Mogens Schwensen skulle have benet som formand i Sorø Forsyning, der giver små 80.000 kroner om året.

Valget af Mogens Schwensen er ikke i sig selv kontroversielt, fordi han var næstformand og alligevel stod til at overtage, men proceduren skal overholdes, mener Susanne Borggaard.

»Det er i klar strid med vedtægterne og forvaltningsretlige principper,« siger hun og fortsætter:

»Borgmesteren har slet ikke mandat til at træffe beslutningen. Magten ligger hos kommunalbestyrelsens økonomiudvalg. Det er derfor, jeg har klaget til Ankestyrelsen«.

Det besluttede Sorø byråd i 2013 Af et referat fra et byrådsmøde i Sorø den 24. april 2013 fremgår det, at et flertal besluttede, at Sorø Kommune ved generalforsamlinger i Sorø Forsyning 'repræsenteres af økonomiudvalget samt kommunaldirektøren'. Dette skal iøvrigt ske med 'fysisk repræsentation', fremgår det.

B.T. har spurgt Gert Jørgensen ind til, hvad han siger til anklagerne om magtfuldkommenhed og det manglende mandat til alene at vælge en bestyrelsesformand.

Han henviser i et skriftligt svar til, at han har fået et mandat fra en beslutning i byrådet i 2017, hvor borgmesteren fik lov til at handle på vegne af økonomiudvalget til en ekstraordinær generalforsamling ved Sorø Forsyning. Han henviser også til, at der er lavet en redegørelse til økonomiudvalget, som dog ikke er offentlig tilgængelig.

»Jeg har tillid til det, jeg kan læse i redegørelsen omkring disse temaer, og det havde et stort flertal i økonomiudvalget den 28. februar 2024 også (hvor redegørelsen blev præsenteret for kommunalbestyrelsen, red.). Men det er helt fint, at vi nu får andre øjne til at se på sagen i forbindelse med klagen til Ankestyrelsen,« skriver Gert Jørgensen og fortsætter:

»Allerede før 2017 er der praksis for, at borgmesteren repræsenterer ejerkapitalen på ekstraordinær generalforsamling. Dette bekræftes af sagen i Kommunalbestyrelsen i 2017 og den praksis, der herefter følges i 2017, 2021 og 2024«.

Lektor Jøren Ullits mener ikke, at borgmesteren har fået en generel bemyndigelse til alene at repræsentere Sorø Kommune i 2017, som han påstår.

»I 2017 besluttede byrådet alene, at han skulle bemyndiges til at repræsentere kommunen på denne konkrete generalforsamling. Det er klart og tydeligt afgrænset til den ene gang og ikke generelt,« siger han.

