Ros for nedlukning. Ros for få antal syge og døde. Ros for de massive hjælpepakker.

Sådan sammenfatter politisk kommentator Thomas Larsen håndteringen af den danske coronakrise - set gennem udenlandske briller.



I en analyse i Belingske forklarer han, at nogle udenlandske medier direkte har fremhævet Danmark som en case, man kan lære af.



Det gælder f.eks. for The Atlantic, som blandt andet har bragt interview med danske eksperter og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen. Også britiske BBC har løbende bragt nyt fra Danmark.



Synes du, at Danmark har håndteret Covid-19 krisen godt?



Senest har mediet bragt en artikel om åbningen af de danske skoler, og i The Telegraph har den britiske uddannelsesminister, Gawin Williamson, fremhævet Danmark som et bevis på, at det kan lade sig gøre at få børnene sikkert tilbage i skolerne.



»Set fra helikopterperspektivet er dækningen interessant. Den placerer ret entydigt Danmark i en kategori af nationer, som får ros, og i den forbindelse er det ikke tilfældigt, at Mette Frederiksen har fået Danmark med i en alliance af lande, som er blevet fremhævet for at reagere hurtigt på krisen, og som i dag udveksler erfaringer om, hvordan de bedst kommer ud af krisen,« skriver Thomas Larsen



Forsigtigt konkluderer han, at vi har herhjemme har gennemført en succesrig genopretning af dansk økonomi.



Selv hvis vi kommer godt ud af coronakrisen, er vi dog afhængige af, at det også lykkes i pressede EU-lande lande som for eksempel Frankrig, Spanien og Italien, ligesom USA skal tilbage på sporet så hurtigt som muligt, mener kommentatoren.