Speltpasta tilbagekaldes.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om fuldkornspasta lavet på speltmel fra fabrikanten Solhjulet A/S.

Produktet er blevet solgt i helsekostforretninger i hele landet.

Tilbagekaldelsen sker på baggrund af et for højt indhold af såkaldt meldrøjealkaloider, der er en type svamp.

En konkret risikovurdering foretaget af DTU har konkluderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes, fremgår det af pressemeddelelsen.

Her står også, at forbrugerne opfordres til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt eller kassere det.

Det er nedenstående produkt, det handler om:

Nettovægt: 500 gram

Bedst før dato: 28/10/2022

EAN stregkode nr.: 4024297060444