Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forstyrret nattesøvn med larm og vibrationer.

Det lyder ret irriterende, men det er virkeligheden for mange naboer til den nye letbane i Odense, og det får dem nu til at invitere byens magthavere og folkene bag letbanen hjem at sove i deres private hjem.

'Vi fra nabogruppen vil gerne have lov til at give dig en unik oplevelse ved at invitere dig til en gratis overnatning med morgenmad hos en af vores medlemmer bosiddende langs Odense Letbane,' lyder det i invitationen udsendt til byrådspolitikerne i Odense Kommune, letbanens ledelse, letbanens operatør Keolis samt miljøafdelingen i kommunen.

Politikerne og de høje herrer i letbaneselskabet skal dog ikke frygte en nat på feltseng eller luftmadras. Ifølge nabogruppen så er der nemlig både mulighed for enkeltværelse eller dobbeltværelse.

'Så du kan tage din partner med,' lyder det i invitationen.

'Vi skal endvidere oplyse, at der udleveres ørepropper,' skriver naboerne, der altså håber, at politikerne vil få øjnene op for, hvor stort et problem letbanen er for naboernes nattesøvn.

Ledelsen i Odense Letbane kommer dog ikke til at tage imod tilbuddet.

»Vi takker for den venlige invitation, og så ser vi frem til at mødes med nabogruppen i den kommende uge for at kunne komme videre med dialogen,« lyder det venligt, men afvisende fra letbanens kommunikationsansvarlige, Flemming Pedersen.

Han understreger, at Odense Letbane tager naboernes klager meget alvorligt.

Hos en af letbanens få kritikere bliver invitationen taget imod med kyshånd.

»Det er altid rart at komme ud i virkeligheden og opleve, hvad det er, de oplever, dem, det går udover,« siger Christoffer Lilleholt (V).

»Det kan være meget svært at tage stilling til ved et skrivebord, og det er jo en alvorlig ting,« siger politikeren, der tidligere på ugen også havde møde med nabogruppen.

Odenses by- og kulturrådmand, Søren Windell (K), har også takket ja til naboernes overnatningsinvitation.

»Omend jeg har meddelt, at jeg sover ret tungt, men det tager vi med, jeg vil gerne ud og snakke med borgerne,« siger rådmanden.

SFs Brian Dybro fortæller til B.T., at han takker nej til naboernes tilbud om overnatning.

»Men jeg forstår udmærket deres bekymringer og deres kritik. Den her slags støj gør noget ved én,« siger SFeren, der siger, at han venter på Cowis kommende rapport om letbanens vibrationer og støj.

»Og der holder jeg mig åben over for at diskutere mulige løsninger, hvis den viser, at der er problemer,« tilføjer han og peger blandt andet på naboernes ønske om at indstille kørsel mellem 22.00 og 06.00, indtil problemet er løst.

B.T. har også spurgt Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), samt Radikale Venstres Susanne Crawley, om de takker ja til overnatningen i de berørte naboers hjem.

Ingen af dem er foreløbig vendt tilbage på B.T.s henvendelse.