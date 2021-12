De danser, de smiler, de fester. De har det fedt.

Hele cheflaget på TV 2 anno 2013. Tidligere nyhedsdirektør Michael Dyrby på æggende elspade og tidligere administrerende direktør Merete Eldrup med touperet diskohår.

»I aften skal vi op at flyve,« lyder verset, imens tonerne fra Daft Punks megahit 'Get Lucky' blander sig med de vrikkende mediechefer og ditto letpåklædte dansepiger – i Playboy bunny-kostumer.

Videoen 'For one night only', der blev lavet i forbindelse med TV 2's 25-års jubilæum i 2013, er de seneste dage blevet støvet af fra internettets annaler og har siden kørt i båndsløjfe på såvel nyheds- som sociale medier.

Videoen har fra flere sider vakt både undren og opstandelse, da mange mener, at TV 2-ledelsen helt åbenlyst blåstempler en usund og dybt sexualiseret arbejdskultur.

En kultur, der i dag – otte år senere – skal ses i lyset af de afsløringer og vidnesbyrd, der er frembragt i TV 2-dokumentaren, 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen', der vises på discovery+.

Her står 11 nuværende og tidligere kvindelige TV 2-medarbejdere frem og fortæller om en hård, sexistisk tone med talrige eksempler på krænkende adfærd fra mandlige chefer – samt en række kvindelige chefer, der ikke reagerede på kvindernes fortvivlede nødråb.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de medvirkende TV 2-chefer for at høre dem, hvad de nu tænker om videoen, og om de – i dag – kan se, at de måske var blinde over for den seksualiserede arbejdskultur, som mange ansatte på TV 2 havde svært ved at navigere i.

Men svarene er svære at få, og de tidligere – og også nuværende – TV 2-chefer forbliver lige så tavse, som det enorme spøgelse, de forsøger at undsige sig.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra følgende medvirkende:

Merete Eldrup, forhenværende administrerende direktør – svarer ikke.

Anne Engdal Stig Christensen - nuværende administrerende direktør – ønsker ikke at stille op, oplyser TV 2.

Peter Normann - forhenværende finansdirektør – ønsker ikke stille op, skriver han på sms.

Jes Dorph-Petersen – ønsker ikke at udtale sig, skriver han på sms.

Morten Stig Christensen – svarer ikke.

Og så er der naturligvis manden med elguitaren, Michael Dyrby. Tv-kanalens forhenværende nyhedsdirektør, som i dag er B.T.s ansvarshavende chefredaktør.

B.T. har over flere omgange anmodet om et interview og fremsendt en række konkrete spørgsmål til Michael Dyrby om hans tid på TV 2, men han ønsker kun svare på enkelte generelle af dem.

Michael Dyrby til højre i billedet. Til venstre ses Flemming Rasmussen, der er forhenværende kommerciel direktør hos TV 2. Vis mere Michael Dyrby til højre i billedet. Til venstre ses Flemming Rasmussen, der er forhenværende kommerciel direktør hos TV 2.

Med andre ord har samtlige tv-chefer, der for otte år siden lignede chefer uden bekymringer i livet, bygget en mur af tavshed omkring sig.

Over for Jyllands-Posten tager Merete Eldrup et par sten ud af murværket og kalder videoen for en »fjollet festvideo«, som set med nutidens briller er »forfærdelig kønsstereotyp«.

»Jeg godkendte teksten til selve videoen i sin tid og syntes ikke dengang, at der var noget, der gik over stregen. Ideen var, at vi som ledelse skulle synge og udstille vores dårlige sangkundskaber som en optakt til en gallafest, men jeg havde ikke det fulde overblik over videoen, som en i marketing stod bag,« lyder det fra Merete Eldrup.

Der er flere ting, som Eldrup i dag fortryder – både af de ting, der skete på TV 2 under hendes ledelse, men også helt konkret i videoen.

B.T.s spørgsmål til Dyrby Hvad er din umiddelbare reaktion på dokumentaren og de oplevelser, som kvinderne fortæller om?

Er du enig i, at kulturen på TV 2 var præget af en hård og sexistisk tone, krænkende adfærd og seksuelle forhold mellem chefer og ansatte?

Du var nyhedsdirektør i en stor del af den periode, og som du selv siger, så havde du et ansvar. Men føler du selv, at du levede op til det ansvar?

I din tid som nyhedsdirektør var du så bekendt med de historier, som kvinderne fortæller, og hvis du var, hvorfor handlede du så ikke på det?

Ifølge kvinderne udviste flere chefer krænkende adfærd. Er du en af de chefer, der bliver omtalt i dokumentaren?

En gruppe mandlige ansatte, værter og chefer gik under navnet 'blåskjorterne'. De drev efter sigende festkulturen, og man skulle holde sig på god fod med dem, hvis man ville have de gode stillinger. Var du en del af den gruppe, og kan du genkende den beskrivelse?

Mange af de omtalte hændelser er angivelig sket over en lang årrække – særligt i perioden fra år 2000 og frem. Hvorfor kommer det først frem nu, og hvorfor fik man ikke sat en stopper for det dengang?

»Med nutidens briller ville jeg ønske, at jeg kunne cutte det sidste minut af,« lyder det fra den øverstkommanderende anno 2013.

Det sidste minut – og særligt den sidste scene – har fået folks, ja, pis i kog.

De dansable toner er stoppet, og tilbage på scenen står to personer, som – idet de tager deres hjelme af – viser sig at være tidligere studievært Jes Dorph-Petersen og tidligere sportschef Morten Stig Christensen:

»Så du hende, der ikke havde så mange krøller og en meget lækker røv? Jeg kunne stå og kigge på den. Hvad synes du?,« siger Jes Dorph nærmest hviskende, hvor til Morten Stig Christensen svarer:

»Fed.« Altså om røven.

»Hvordan tror du den er i virkeligheden?,« fortsætter Dorph.

»Det vil du ikke vide noget om, Jes,« lyder det kække svar fra Morten Stig.

Kvinden med de få krøller, og hvis bagdel de to tv-spidser fabulerer over, er Anne Engdal Stig Christensen, som i 2013 var programdirektør. Privat var hun gift med Morten Stig Christensen.

For at forstå hvordan stemningen var, da videoen blev optaget – og generelt bare at have nogle kilder med i artiklen, der ikke er bange for at sige noget – har B.T. kontaktet de andre medvirkende. Heriblandt rapperen MC Clemens.

For ham var det bare et job, som alle mulige andre, siger han. Clemens blev bedt om at skrive et rim på otte linjer og så møde op i en stor hal, hvor det hele skulle skydes.

Han var der ikke sammen med TV 2-cheferne, men optog sin scene sammen nogle af TV 2's – må man forstå – mest iøjefaldende nyhedsværter: Karin Cruz, Cecilie Beck, Divya Das og Natasja Crone.

»Jeg har ikke nogen kommentar til kulturen generelt. Jeg kan ikke udtale mig om noget, jeg ikke ved en skid om. Du kan spørge mig om de ting, der foregik på settet, og hvordan det var at blive begramset af fire nyhedsværter, som gjorde det af egen fri vilje,« siger Clemens.

Ville du med nutidens briller sige ja til det samme job med den setting og den undertone, der var dengang?

»Jeg rapper slet ikke mere. Så nej,« siger Clemens. Og griner.

Til B.T. har Cecilie Beck fortalt, at de fire værter af instruktøren fik at vide, at de skulle få det til at »se festligt ud«.

Til gengæld var Cecilie Beck ikke klar over, at de i videoen ville blive flankeret af professionelle dansere i bunny-kostumer.

TV 2-vært Cecilie Beck optræder i den interne TV 2-musikvideo, der er dukket op igen. Samtidig stod hun frem i den nye dokumentar 'MeToo: Sexisme bag skærmen', hvor hun kritiserer TV 2s hårde og sexistiske arbejdskultur. Foto: Emil Helms Vis mere TV 2-vært Cecilie Beck optræder i den interne TV 2-musikvideo, der er dukket op igen. Samtidig stod hun frem i den nye dokumentar 'MeToo: Sexisme bag skærmen', hvor hun kritiserer TV 2s hårde og sexistiske arbejdskultur. Foto: Emil Helms

»Jeg kan huske, at da jeg så den, så syntes jeg, videoen fik sådan lidt en kvindebegloende karakter.«

B.T. har været i dialog med den ene af de tre 'dansepiger' men hun ønsker ikke udtale sig om sagen. Hun siger dog, at alle blev behandlet ordentligt under optagelserne.