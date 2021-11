Det var en MeToo-bombe af Hiroshima-størrelse, der detonerede i den danske mediebranche, da nyheden kom frem i januar.

Jes Dorph-Petersen, en af de mest afholdte og feterede TV 2-værter gennem tre årtier, blev pludselig hældt ud med badevandet. Bekyldt for grove krænkelser begået for 20 år siden, da Jes Dorph var i starten af 40erne.

Årsagen til fyresedlen gemte sig angivelig i en advokatundersøgelse, som TV 2 havde sat i værk for at granske en, hvad nogen mente var en 'sexistisk arbejdskultur' på tv-stationen.

I undersøgelsen, som blev foretaget af advokat Yvonne Frederiksen for advokatfirmaet Norrbom Vinding, kunne to kvinder uafhængig af hinanden berette om to særlige episoder, hvor Jes Dorph havde krænket dem. Begge episoder havde fundet sted i Jes Dorphs lejlighed i Odense.

Jes Dorph har efterfølgende klaget til Advokatnævnet over undersøgelsen, og Norrbom Vinding er blevet idømt en bøde på 20.000 kroner for at tilsidesætte god advokatskik.

I en ny dokumentar på discovery+, 'MeToo: Sexisme Bag Skærmen', står de to kvinder frem og fortæller for første gang med egne ord, hvordan de oplevede det.

I den ene af de to hændelser havde Jes Dorph inviteret Therese Philipsen, der dengang var 25 år og journalistpraktikant, hjem i sin lejlighed sammen med en anden mandlig TV 2-ansat.

Ifølge Therese Philipsens forklaring havde hun og Jes Dorph i løbet af aftenen siddet på en briks, da Jes Dorph pludselig havde lagt en hånd over hendes mund og presset hende ned på briksen.

Tv-værten havde herefter drejet den unge kvindes hoved ud til siden, så hun ikke kunne kigge på ham. Imens han borede den ene hånd ind i Thereses ansigt, gav han hende en lussing med den anden, fremgår det af undersøgelsen.

Ifølge Therese Philipsen var den anden mandlige TV 2-ansatte gået ind i et tilstødende værelse for at sove, da hændelsen fandt sted. Adspurgt i undersøgelsen svarer han, at han ikke mindes den konkrete oplevelse, men understreger, at han ville have grebet ind, hvis han havde hørt eller set noget.

Therese Philipsen understreger, at hun ikke lagde op til noget seksuelt. Hun siger, at hun var chokeret og bange, og at hun lige så godt kunne »opgive at gøre modstand«.

»Dorph tiltvang sig herefter sex med hende. Bagefter røg Therese og Dorph en cigaret og talte sammen,« står der endvidere i undersøgelsen.

I advokatundersøgelsen understreger Yvonne Frederiksen, at der ikke har været bevis for, at der mellem Therese Philipsen og Jes Dorph er sket noget, som var i strid med straffeloven. Dog konkluderer advokaten, at Therese Philipsens forklaring om sine oplevelser med i alt tre mænd på TV 2 alt i alt er troværdig, »idet den er konsekvent, præcis og detaljeret«.

Efter fyringen tog Jes Dorph til genmæle og forsøgte i et længere interview i Politiken at 'rense sit navn', som han selv kaldte det.

»Min hjerne eksploderer. De anklager mig for noget alvorligt, som ligger 20 år tilbage, og som jeg ved er løgn. Det kunne jeg aldrig finde på. Sådan er jeg ikke. Det er simpelthen en opfundet historie,« lød det dengang fra den detroniserede tv-vært.

I dag – på udgivelsesdagen for dokumentaren – ønsker Jes Dorph ikke at stille op til interview med B.T., men på Facebook fastholder han, at Therese Philipsens forklaring er usand. Dog skriver han:

»Det er rigtigt, at TP og jeg havde et kortvarigt forhold i 2001. TP var dengang 25 år. Jeg var 41 år og havde som funktionæransat ingen chefbeføjelser. TP har endvidere forklaret, at hun ikke blev udsat for nogen form for magtmisbrug på arbejdspladsen. Men jeg fortryder i dag, at jeg indledte et forhold til en journalistpraktikant. Det var udtryk for dårlig dømmekraft.«

Den anden af de to indberetninger i advokatundersøgelsen fandt sted i 2003.

Her blev Louise Degn, som dengang var 23 og ligeledes praktikant, en aften sammen med nogle andre kolleger inviteret i byen af Jes Dorph og en anden TV 2-ansat.

På vej i taxaen sagde de to mænd til Louise, at de lige så godt kunne tage hjem i Jes Dorphs lejlighed. Herhjemme foreslog Jes og den anden mand ud af det blå, at de kunne have en trekant.

Louise afslog, men de to mænd begyndte at befamle hende, og hun husker fortsat, hvordan det lykkedes hende at vriste sig fri og »nærmest flygtede« hen til døren, mens de fortsatte med at befamle hende.

»Jeg husker det bare som hænder og læber alle steder. Det mest grænseoverskridende var måske den følelse af, at de var i mit ansigt. Altså, at jeg blev kysset på, og det er i virkeligheden nok det, jeg husker mest tydeligt. Den der følelse af at have de der mænd helt oppe i ansigtet. I den der smalle gang, mens jeg bakkede ud,« skriver Information, der har hjulpet med researchen til dokumentaren.

Nogle uger senere deltog Louise Degn i et TV 2-seminar, hvor de også skulle overnatte. Jes Dorph og den anden mand deltog også.

Da Louise senere på aftenen var gået op på sit værelse, bankede det pludselig på døren. Udenfor stod Jes og den anden mand. De ville bare lige høre, om Louise skulle have ombestemt sig i forhold til den trekant?

Louise Degn afslog igen, og til sidst gik de to mænd. Louise husker, at hun ikke kunne sove den nat.

»Fordi jeg var bange for, at de skulle komme igen. Bange for, at det skulle gentage sig. Jeg var bange for, at fordi jeg nu havde været lidt mere konsekvent i min afvisning, kunne det få andre konsekvenser.«

I det store interview, som Jes Dorph gav til Politiken i januar i år, nævnte han ingenting om episoden på hotelværelset.

På Facebook skriver han:

'Jeg afviser ikke, at de faktiske episoder, som LD henviser til, har fundet sted for snart 19 år siden. Men jeg har i de efterfølgende år ikke vidst, at hun har følt sig krænket af mig. Da jeg for et år siden i forbindelse med TV 2s advokatundersøgelse blev gjort bekendt med LDs anmeldelse, skrev jeg derfor til hende og tilbød hende en uforbeholden undskyldning.'

B.T. har talt med Louise Degn, som siger, at hun aldrig har modtaget en undskyldning fra Jes Dorph. Dette kan dog skyldes, at den er sendt over Messenger, og at hun derfor ikke har set den.

Louise Degn ønsker ikke at kommentere de konkrete krænkelser, da de er gengivet i dokumentaren.

Hun fortæller dog, at det både er med frygt og lettelse, at dokumentaren – og hendes personlige historie – nu endelig udkommer.

Hun understreger, at det aldrig var hendes hensigt, at nogen skulle fyres som følge af hendes udsagn i advokatundersøgelsen. Hun fik en mulighed for – i fuld fortrolighed – at fortælle en historie, som hun havde båret på i 20 år.

»Jeg gjorde det udelukkende for at sætte fokus på noget relevant. Der var – og er måske stadig – en usund kultur på TV 2 eller andre steder. Og det skal frem.«

Da Jes Dorph selv gik ud og fortalte om episoderne i pressen og i anonymiseret form beskyldte Louise og Therese for at få ham fyret med historier, der var 20 år gamle, var det hårdt at stå på sidelinjen og se til, husker Louise.

Men argumentet, om at der skulle være en forældelsesfrist, giver Louise ikke meget for.

»Måske man burde se på det omvendt? Grunden, til at historierne kommer 20 år senere, er måske snarere, at det har taget nogen 20 år at samle sig mod til at fortælle dem,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har i alle år båret på skyld og skam og frygtet for, at jeg skulle blive opdaget. Nu er jeg kommet til et sted, hvor jeg har turdet at fortælle min historie, og det er jeg glad for.«