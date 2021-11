Den længe ventede dokumentar 'MeToo: Sexisme Bag Skærmen' om sexisme på TV 2 udkom mandag morgen på på discovery+.

En udpræget sexistisk tone, krænkende adfærd og ikke mindst seksuelle forhold mellem chefer og ansatte.

Sådan bliver kulturen på TV 2 beskrevet af en række kvinder, som medvirker i dokumentaren, der er produceret af produktionsselskabet Impact, der har fået hjælp af Information til selve researcharbejdet.

Information og Impact har tilsammen været i kontakt med flere end 150 mænd og kvinder, som har arbejdet eller arbejder på TV 2. I dokumentaren står 11 af kvinderne frem med navn og fortæller om nogle af de oplevelser, de har haft i deres tid på TV 2, hvor der ifølge dem var en håndfuld toneangivende mænd i chefstillinger, der opførte sig krænkende og grænseoverskridende.

Blandt de medvirkende kvinder er blandt andre TV 2-vært Janni Pedersen, der søndag fortalte om sine oplevelser i Journalisten og på Instagram, samt TV 2 News-vært Karen-Helene Hjorth.

Sidstnævnte fortæller konkret om en hændelse i forbindelse med sin egen første 'gallafest' på TV 2, hvor en chef ifølge hende opførte sig ubehageligt over for hende. Det skulle dels være sket under selve festen, men også efter hun havde forladt festen.

Da tv-værten ville hjem i en taxa, hoppede den pågældende chef pludselig ind i taxaen. Ifølge Karen-Helene Hjorth skulle han ikke samme vej som hende, men han forklarede, at han ville køre hende hjem. Da taxaen stoppede foran hendes hjem, steg han ud af taxaen og viftede taxaen væk.

»Så ville han farvelkramme, og jeg tænkte: ’Nå, fint nok, vi farvelkrammer’. Men så kyssede han mig. Altså, du ved, med tungen,« siger hun i dokumentaren og til Information og uddyber:

»Jeg kan huske den der følelse af hans tunge inde i min mund.«

Karen-Helene Hjorth ønskede efter eget udsagn at komme ud af situationen, men hun frygtede samtidig, at det ville få konsekvenser for hende, hvis hun afviste chefen. Hun lykkedes alligevel med at vriste sig fri, og i den efterfølgende tid blev hændelsen angiveligt ignoreret af chefen.

Samme chef foreslog angiveligt nogle år senere, at han, Karen-Helene Hjorth og en tredje kvinde skulle have en trekant sammen i forbindelse med en anden fest.

Karen-Helene Hjorths vidnesbyrd er et af mange i den efterhånden så omtalte dokumentar. Flere andre kvinder står ligeledes frem og fortæller om chefer, der på den ene eller anden måde har udvist krænkende adfærd.

Ingen af cheferne bliver imidlertid nævnt med navn i dokumentaren. Kun den tidligere TV 2-vært Jes Dorph-Petersen bliver nævt med navn, fordi han selv har stået frem og kommenteret udsagn fra to af de medvirkende kvinder i dokumentaren.

Det gælder blandt andet et udsagn fra tidligere TV 2-vært Therese Philipsen, som tidligere har hævdet, at Jes Dorph-Petersen tiltvang sig sex med hende i sin lejlighed, ligesom han også skulle have givet hende en lussing. Jes Dorph-Petersen mener imidlertid, at der var tale om frivillig sex, og til Information skriver han blandt andet, at Therese Philipsen taler usandt.

I forbindelse med en granskning af kulturen på TV 2, iværksatte tv-stationen en advokatundersøgelse, og i denne understreger advokat Yvonne Frederiksen, at der ikke har været bevis for, at der mellem Therese Philipsen og Jes Dorph-Petersen er sket noget, som var i strid med straffeloven. Dog konkluderer advokaten, at Therese Philipsens forklaring om sine oplevelser med de tre mænd på TV 2 alt i alt er troværdig, »idet den er konsekvent, præcis og detaljeret«.

Det vakte stor debat, da TV 2 i starten af året droppede den metoo-dokumentar, som tv-stationen selv havde igangsat, fordi den endte med at fokusere på sexismekulturen på TV 2. Siden overtog produktionsselskabet Impact dokumentarprojektet.

TV 2 droppede i sin tid dokumentaren med begrundelsen om, at den var kommet til at omhandle sexisme på TV 2 fremfor på danske arbejdspladser generelt.

Meldingen fra Impact og Politiken, der overtog projektet, var, at de fortsat ville fokusere på TV 2 og tv-stationens angivelige problemer med sexisme, sexchikane og magtmisbrug gennem tiden. Politiken trak sig dog kort efter fra samarbejdet.

Dokumentarens tre afsnit blev udgivet klokken 07.00 på discovery+s hjemmeside.

Chefredaktør på B.T., Michael Dyrby, var nyhedschef- og direktør på TV 2 fra 2002 til 2015. Han ønsker at se dokumentaren færdig, inden han kommenterer den, men til Information skriver han:

»Det er en ubehagelig og frygtelig beskrivelse af kulturen på TV 2, som Information kommer med. Det gør ondt at høre, hvordan flere kvinder har oplevet det,« lyder det fra Michael Dyrby, der understreger, at han tager sin del af ansvaret som nyhedsdirektør, inden han tilføjer:

»TV 2’s kultur blev skabt i 90’erne, hvor arbejde og fritid flød sammen. Set med nutidens – og på flere punkter også med datidens øjne – blev det en kultur med for løse grænser. Det er tydeligt i dag, at der burde have været klare retningslinjer. Jeg fortryder i dag, at jeg ikke gjorde mere, men jeg så det ikke klart dengang. Jeg har min del af ansvaret for den kultur, som nu får kritik. Jeg har stor respekt for de mange kvinder, heriblandt de kvindelige studieværter, der nu stiller sig frem. Jeg er glad for, at de også er succesfulde,« siger Michael Dyrby videre.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra TV 2, men de er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.