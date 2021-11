Først måtte skatteyderne ikke få at vide, hvad DRs afgående dramachef får udbetalt, efter han blev afskediget.

Og så måtte de gerne alligevel.

»Der er åbenbart nogen, som skal sparkes over benene, før de bliver klogere,« siger lektor emeritus på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet Michael Bruun Andersen.

Han roser DR for at udlevere oplysningerne om den detroniserede dramachefs fratrædelsesaftale, men kritiserer, at vejen dertil har været så besværlig.

B.T. har gennem to måneder forsøgt at få indsigt i økonomien omkring den stort anlagte dramaserie om Leonora Christina Ulfeldt, der højst overraskende blev lagt ned i september 2021 på grund af økonomiske problemer.

Men selv om DR selv angiver økonomien som årsag, så har de nægtet at løfte sløret for, hvordan de mange millioner er blevet sat over styr.

Ligesom de også gav afslag på B.T.s anmodning om indsigt i, hvor mange penge den afgående dramachef, Christian Rank, får udbetalt, efter han er stoppet på DR.

Et afslag, der var i strid med offentlighedsloven, vurderer forskningschef, emeritus på DMJX og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen.

»De økonomiske vilkår i en fratrædelsesaftale er omfattet af aktindsigt ved DR ligesom ved andre offentlige instanser,« siger han til B.T.

Den erkendelse nåede DR dog også frem til, efter B.T. havde indgivet en klage til Ombudsmanden, og så måtte offentligheden pludselig gerne se dramachefens fratrædelsesløn alligevel.

En proces, der får kritik af Oluf Jørgensen.

»DR kender offentlighedsreglerne og burde have givet aktindsigt med det samme,« siger han.

Bør DR give indsigt i økonomien omkring den kuldsejlede tv-serie, så det står klart, hvorfor økonomien ikke holdt?

Også Michael Bruun Andersen undrer sig over, at DR fastholder at være så lukkede omkring økonomien i det kuldsejlede projekt.

»Det er ligesom med sms'erne i minksagen. Man udsætter sig selv for mistanken om, at det er gået fuldstændig bananas, fordi man insisterer på, at det hele skal være så lukket. DR kunne have hjulpet sig selv meget ved at være mere åbne.«

Medieordfører for Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær kalder forløbet uskønt.

»Det virker, som om man bevidst forsøger at skjule, hvad økonomien er, og hvad de har tabt af penge, men det duer ikke, når DR er fuldstændig statsfinansieret. Danskerne har krav på at vide, hvad pengene går til,« siger han.

Michael Bruun Andersen håber, at DR lærer af forløbet, så det i fremtiden ikke skal være så besværligt at få indsigt i økonomiske oplysninger.

»Man kan håbe, at de kommer frem til, at det tjener dem selv bedst lige før et medieforlig og også på den lange bane at være lidt mere generøse med informationerne, så man ikke skal igennem alt det her med klager til Ombudsmanden og beklagelse af egne fejl.«

Både Oluf Jørgensen og Michael Bruun Andersen mener, at DR kunne give større indsigt i økonomien omkring den nedlagte dramaserie, hvis de ville.

»Min vurdering er, at der ikke er særligt behov for at lukke for offentlighed om omkostninger til udviklingen og produktion af et program. Der er tværtimod – ligesom ved anden offentlig virksomhed – gode grunde til, at offentligheden kan få indsigt i, hvordan økonomien bliver varetaget.«

DRs dramachef, Christian Rank, fotograferet i kulisserne til 'Når støvet har lagt sig'. Han stoppede i stillingen 13. september. Foto: Celina Dahl Vis mere DRs dramachef, Christian Rank, fotograferet i kulisserne til 'Når støvet har lagt sig'. Han stoppede i stillingen 13. september. Foto: Celina Dahl

Af B.T.s aktindsigt fremgår det, at Christian Rank fortsætter med at få løn til og med 30. juni 2022. Svarende til 868.696 kroner i alt.

DR oplyser, at hvis Christian Rank får anden beskæftigelse i fratrædelsesperioden, vil der ske en modregning i hans løn.

Dennis Flydtkjær for Dansk Folkeparti synes, det lyder voldsomt, at den fyrede direktør skal have løn i ni måneder efter sin fratrædelse.

»Jeg synes generelt, det er et problem i offentlige brancher med høje lønninger, bonusser og fordelagtige fratrædelsesaftaler. Selvfølgelig skal man have en fratrædelse, men det skal ligne de vilkår, alle andre er ansat under,« siger han.

Afdelingschef i DR Jura, indkøb og rettigheder Mette Skou Lauridsen udtaler i et skriftligt svar.

»At vi ikke med det samme gav indsigt i fratrædelsesordningen, er en klar fejl fra vores side. Vi har nu rettet op på vores procedure, så det ikke vil gentage sig.«