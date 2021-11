Specialisterne i Forsvarets Efterretningstjeneste er ifølge it-direktør Jesper Helbrandt bedre til at genskabe sms'er end politiets teknikere.

Og hvis de får udleveret Mette Frederiksens mobiler, er det overvejende sandsynligt, at det vil lykkes dem, fortæller han.

»Det er min erfaring, at specialisterne fra Center for Cybersikkerhed er skarpere end politiets teknikere. Og jeg har 20 års erfaring i denne branche,« siger Jesper Helbrandt, direktør for firmaet Institut for Cyber Risk.

Han har lige nu to medarbejdere, der har en fortid i Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste. Tidligere har han også haft ansatte med fortid i politiet.

Det lykkedes ikke politiet at gendanne slettede sms'er fra Mette Frederiksen og hendes tre nærmeste embedsmænds mobiltelefoner.

De blev slettet, fordi de fire i toppen af Statsministeriet havde indstillet deres mobiler til automatisk at slette beskeder efter 30 dage.

Derfor er beskederne sendt mellem de fire personer heller ikke blevet udleveret til Minkkommissionen, som undersøger regeringens ulovlige ordre om at aflive alle mink.

Fredag har partierne i blå blok og Frie Grønne foreslået, at Forsvarets Efterretningstjeneste får et forsøg på at gendanne beskederne.

Men det ville regeringens støttepartier – Enhedslisten, SF og Radikale Venstre – foreløbigt ikke støtte.

I stedet blev der fredag enighed om at indkalde til et lukket samråd med justitsminister Nick Hækkerup og forsvarsminister Trine Bramsen, hvor mulighederne skal drøftes.

Ifølge it-direktør Jesper Helbrandt kræver det skarpe egenskaber inden for forskellige it-discipliner at finde frem til slettet materiale på en mobiltelefons lagerdisk, og derfor er der behov for »kringlede hjerner«, som han formulerer det.

Og det er hans erfaring, at de hjerner findes i Center for Cybersikkerhed i efterretningstjenesten.

Jesper Helbrandt vurderer, at specialisterne i centeret har gode chancer for at gendanne beskederne.

»Hvis du har mobilerne, hvor beskederne er sendt fra, så er det overvejende sandsynligt at kunne genskabe dem,« siger han.

Men B.T. kan ikke få opklaret, om alle Mette Frederiksens mobiler er fundet og udleveret til politiet.

På et pressemøde 3. november om de slettede sms'er forklarede statsministeren, at hun i sin tid som statsminister har haft flere forskellige telefoner.

Nogle af dem er i forbindelse med udskiftning blevet slettet og videregivet til andre medarbejdere i ministeriet.

»Statsministeriet har ikke et overblik over antallet af telefoner, der skifter hænder. Og forsøget på genskabelse af sms’er sker således fra de enheder, som Statsministeriet kan identificere,« sagde hun.

Så sent som i onsdags kunne justitsminister Nick Hækkerup ikke give en garanti for, at alle mobilerne var identificeret og udleveret.

»Hvis man skal give en garanti, så skal man jo selv have styr på alle leddene i garantien. Og det har jeg ikke,« sagde Nick Hækkerup.

Mette Frederiksen skal afhøres i Minkkommissionen 9. december.