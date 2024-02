Anklagemyndigheden har netop løftet sløret for, hvem der er tiltalt for terrorbilligelse i forbindelse med Hamas' angreb på Israel den 7. oktober.

Det har været et tydeligt ønske fra regeringen, at politiet slår hårdt ned på billigelse af angrebet, og indtil videre er der blevet rejst tiltale i fire sager efter straffelovens paragraf 136, stk. 2.

B.T. har nu fået aktindsigt i anklageskrifterne og kan beskrive de fire sager i detaljer.

»Efter vores opfattelse er der i alle fire sager tale om udtrykkelig offentlig billigelse, altså anerkendelse af et terrorangreb begået af Hamas mod civile israelere den 7. oktober. Og det er strafbart,« siger specialanklager Søren Harbo.

'Super angreb'

En af de tiltalte er en mand, der til en demonstration på Den Røde Plads på Nørrebro i København kaldte Hamas' angreb den 7. oktober for et »super angreb«:

»Det er et super angreb. Vi er meget glade for det,« sagde han.

Ordene faldt i et interview med B.T., som kan ses i videoen øverst i artiklen.

Manden blev spurgt, om de unge mennesker, der deltog i en musikfestival og blev angrebet af Hamas, havde fortjent at dø, og han svarede:

»Det er alle jøder, Israel skal væk. Det er ikke deres land. Det er vores Palæstina, ja.«

Manden nægter sig skyldig og har ikke yderligere kommentarer, oplyser hans forsvarsadvokat, Erbil Kaya.

'Jeg er mega glad'

En anden tiltalt er en ung kvinde, der under et fakkeloptog til minde om Krystalnatten den 9. november endte i en ophedet diskussion med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen spurgte hende, om hun ikke også var meget vred over Hamas' angreb på Israel den 7. oktober, på samme måde som hun var vred over Israels bombardement og isolation af Gaza.

»Nej, det er jeg ikke. Det er jeg virkelig ikke,« svarede kvinden, mens der stod journalister omkring dem og filmede.

»Jeg er mega glad for, at Hamas tog den beslutning den 7. oktober,« fortsatte hun.

Kvinden nægter sig skyldig, oplyser hendes forsvarsadvokat, Jesper Storm Thygesen. Hun har ikke yderligere kommentarer.

Se kvindens sammenstød med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen her:

Hizb ut-Tahrir-medlem

Den tredje tiltalte er et medlem af den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir ved navn Sam Mohabbat. B.T. har tidligere beskrevet sagen, da manden blev sigtet.

Under en demonstration på Den Røde Plads på Nørrebro i København holdt han en tale, hvor han blandt andet sagde:

»Husk, hvad I har set det seneste stykke tid. Lad det stå som en kendsgerning. Lad det være et evigt minde. Lær det videre til jeres børn.«

Ordene faldt den 10. oktober. Tre dage efter Hamas' terrorangreb på Israel.

Senere i talen, der efterfølgende blev lagt ud på Hizb ut-Tahrirs Youtube-kanal, siger han:

»Den løgnagtige fortælling om den store, stærke terrorstat er blevet afsløret, og subhan Allah (priset være Gud, red.) skulle der ikke en hær til, der skulle ikke engang tanks til, der skulle ikke engang fly til, der skulle kun en håndfuld muslimer, som med ét koordineret angreb åbnede verdens øjne op for besætterens skrøbelighed og åbnede verdens øjne op for muslimernes styrke.«

Sam Mohabbat nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat, Jesper Storm Thygesen. Han har ikke yderligere kommentarer.

Da Sam Mohabbat blev sigtet, skrev han til B.T., at der i hans øjne var tale om et »politisk intimideringsforsøg«:

»Politiske sigtelser vil kun bidrage til at afsløre, at værdier som ytringsfrihed og menneskerettigheder er løgne, som allerede ligger begravet i Gazas ruiner,« skrev han.

Videoen med den omtalte tale ligger ikke længere på Yotube. Herunder ses Sam Mohabbat til en anden demonstration den 14. oktober. Det er altså ikke disse udtalelser, han er tiltalt for.

Influencer og komiker

Den sidste tiltalte er en mand ved navn Ahmad Elchaabi. Han beskriver sig selv som komiker og står bag Instagram-profilen 'ahmarniofficiel'.

Efter Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober sagde han følgende i en video på sociale medier:

»Nej, men helt seriøst. Lad os lige være realistiske engang. Det der foregår dernede, det er ikke helt fair, fordi der er stadig folk dernede. Der bor folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, der er ikke helt dumt.«

»Okay, sjov til side nu. Jeg kondolerer. Jeg kondolerer for alle de menneskeliv, der ikke er blevet taget endnu.«

Det har været kendt, at Ahmad Elchaabi er blevet tiltalt i nogle uger. Han har over for B.T. afvist, at han bifalder drab på uskyldige, og han betvivler alvoren af Hamas' angreb på Israel den 7. oktober.

»Jeg så ingen blive dræbt til festivalen? Så hvordan kan I være så sikre på, at de har været ude og myrde civile borgere?«

»Jeg hylder drabene på børnemorderne, undertrykkerne, zionisterne. Jeg tror ikke på, hvad jeg hører, men hvad jeg ser,« har han blandt andet sagt til B.T.

Specialanklager Søren Harbo ville blive overrasket, hvis Ahmad Elchaabi tager det forsvar for sine udtalelser med ind i retssalen.

»Det lyder nærmest lidt konspiratorisk,« siger anklageren.

Ahmad Elchaabis forsvarsadvokat, Raquel Esteves, oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer nu, og at han fortsat nægter sig skyldig.

Justitsminister Peter Hummelgaard forholdt sig i denne uge meget konkret og direkte til Ahmad Elchaabis sag. Det skete under et åbent samråd i Folketinget:

»Hvis domfældelsen skulle ende med frifindelse, så mener jeg da, at det vil fordre betænksomhed i forhold til, om bestemmelsen er skrevet rigtigt,« sagde Hummelgaard.