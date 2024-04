Skoler i Helsinge går fredag i kriseberedskab, efter en eksplosion har sendt fem i kritisk tilstand.

Beredskabet skal sikre, at kommunens skoler er orienteret om hændelsen, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Der vil være personale til stede på skolerne til at bistå med samtalerne og fokusere på de børn, som er direkte berørt af hændelsen.

Det var fire piger i alderen 10 til 12 år og en 44-årig kvinde, som torsdag aften kom alvorligt til skade, da der opstod en eksplosion i et rækkehus.

Politiet, som fik anmeldelsen klokken 19.46, mistænker, at eksplosionen opstod, efter der blev sat ild til en dåse tørshampoo, som er et brandfarligt produkt.

»Man skal huske på, at der er flere skoler, som er berørt, og vi kender hinanden på kryds og tværs i vores lokalsamfund. Derfor er det en stor opgave at sikre, at alle får den nødvendige hjælp,« bemærker Tine Egetved (K), som er formand for Skole, Børn og Familie i Gribskov Kommune, ifølge TV 2 Kosmopol.

En nabo til huset, hvor eksplosionen fandt sted, fortæller fredag, at flere af ofrene blev tilset af naboer, inden myndighederne hentede dem. Hun fortæller også, at hun så et vindue, som var blæst ud af rækkehuset, da hun gik ud af sit eget hus.