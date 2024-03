Folketingspolitikerne Mads Fuglede og Inger Støjbergs fælles historie går mange år tilbage.

Han har kendt hende, siden han var fem år.

Fugledes morfar var dyrlæge og tilså dyrene på Støjbergs forældres gård i Salling, og nogle gange tog Fuglede med. Det har han tidligere fortalt til TV Midtvest og Dagbladet Ringkøbing Skjern.

»Inger mødte jeg første gang som barn, hvor min morfar var dyrlæge på hendes fars gård,« har Fuglede for eksempel sagt til Dagbladet Ringkøbing Skjern i 2021.

Han har tydeligvis længe haft store tanker om hende. Interviewet i Dagbladet Ringkøbing Skjern var egentlig et fødselsdagsinterview i anledning af Fugledes 50-års fødselsdag. Men Inger Støjberg endte med at komme i centrum undervejs i interviewet:

»Jeg er overbevist om, at jeg kunne gå ved siden af hende iført speedos, uden at nogen ville bemærke det, fordi de kun ville se Inger,« sagde Fuglede.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Trods lovprisningerne endte Fuglede senere samme år – i slutningen af 2021 – med at være en af dem, der stemte Støjberg ud af Folketinget, da hun blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i rigsretssagen mod hende.

Fuglede havde stemt imod, at der blev rejst en rigsretssag mod Støjberg, men da et flertal i Folketinget fik sagen rejst, og Støjberg efterfølgende blev dømt, valgte Fuglede at være tro mod sit daværende parti Venstre, der erklærede hende uegnet til Folketinget på grund af dommen.

Siden da fik Støjberg som bekendt comeback i Folketinget med sit eget parti Danmarksdemokraterne, der har overhalet Venstre i meningsmålingerne.

Og nu øger partiet altså også sin faktiske størrelse ved at snuppe et mandat fra Venstre i form af Mads Fuglede. Det gør SVM-regeringens flertal i Folketinget yderst skrøbeligt og afhængigt af løsgængeren Jon Stephensen og de nordatlantiske mandater.

I fødselsdagsinterviewet dengang i 2021 sagde Mads Fuglede ellers sådan her, om sit tilhørsforhold til Venstre og det Vestjyske, hvor han var opstillet for partiet:

»Man forlader ikke partiet, fordi man ikke kan lide formanden eller andet. Man bliver.«

Udover Mads Fuglede skifter også folketingspolitikeren Kim Edberg Andersen, der har været løsgænger siden Nye Borgerliges opløsning på Christiansborg, til Danmarksdemokraterne.