Flere foruroligende billeder, der afslører uetisk soldaterkultur fra de australske soldater i Afghanistan, florerer lige nu på sociale medier.

På billederne ser man en australsk soldat på base-baren 'Fat Lady's Arm', der drikker øl af og skåler med en benprotese. En protese, der efter sigende tilhørte en Taliban-kriger, som soldaten har skudt.

Det skriver The Guardian Australia, der har fået fat i billedet og talt med flere soldater. Adfærden kritiseres også i en krigsrapport.

I rapporten fremgår det, at det er en adfærd, der er medvirken til et miljø, hvor krigsforbrydelser finder sted. For at drikke af en protese fra et offer er nemlig ulovligt.

#EXCLUSIVE: Photo reveals Australian soldier drinking beer out of dead Taliban fighter's prosthetic leg https://t.co/ub6ZAI43bb — Guardian Australia (@GuardianAus) December 1, 2020

For at gøre alt værre betragtes lemmer - om det så er proteser eller ej - som et krigstrofæ, og disse må ikke fjernes fra slagmarken.

Ifølge The Guardian Australia har flere soldater fortalt, hvordan den uetiske opførsel blev accepteret af højtstående officerer, der endda selv deltog i festlighederne og skålen med protesen.

Og det er en adfærd, der har stået på over tid. For når basen er flyttet rundt, er baren 'Fat Lady's Arm' flyttet med - og det samme er protesen. Det fortalte en tidligere soldat til det australske medie:

»Hvor end The Fat Lady's Arm var sat op, så var benet der også, og det blev engang imellem brugt til at drikke af.«

I rapporten fremgår det ikke, om soldaternes adfærd har fået konsekvenser, hverken for dem eller for deres ledere, der efter sigende skulle have deltaget.

Det er anden gang at de australske soldater bliver kritiseret. I samme rapport er det tidligere kommet frem, hvordan nyudannede elitesoldater blev presset til at skyde 39 afghanske fanger og civile for at opnå og registrere deres første drab. Et ritual, der kaldes 'blooding'.