Danskerne har det meste af marts måtte leve med temperaturer, der hører vinteren til.

Nu er der godt nyt til dem, der holder af lunere temperaturer, tørvejr og mere sol.

Det skriver DMI i sin månedsprognose for april.

Måneden starter dog koldt ud. I den første uge af april forventer man, at det bliver blæsende, vådt og med risiko for både slud og natterfrost, når et højtryk fra Grønland og Ishavet passerer ned over Danmark.

Nedbøren forventes at være over normalen.

Der er mulighed for, at det kolde, våde vejr løber ind i starten af ugen 8. til 14. april, men i slutningen af ugen er der gode muligheder for et mindre skift i vejret med temperaturer op mod 14 grader.

Ugen efter forventes der ægte forårsvejr med mere stabilt og solrigt vejr.

Temperaturerne kan i dagstimerne snige sig op på 15 grader. Det skyfrie vejr giver samtidig kolde nætter, så der er stadig risiko for nattefrost kan gøre sig gældende her.

Prognoserne for den sidste halvanden uge af april er mere usikre, men prognoserne peger på, at et højtryk fra Grønland vil dominere vejrbilledet. Det vil i så fald give lange perioder med stabilt , tørt og solrigt vejr.

På en korte bane forventer DMI, at påskevejret bliver i den varme ende. Det kan du læse mere om her.