Med plantebaseret kød, der 'bløder', til mælk, som er dyrket i et laboratorium, er kødfrie kopier og 'falske' mejeriprodukter nået langt de seneste år.

Helt så langt er man dog ikke nået med alternativer til fisk og skaldyr.

Men den udfordring har den danske tostjernede Michelin-restaurant Alchemist i København taget op. Og det vækker stor opsigt i udlandet, skriver The Guardian.

Danske forskere arbejder nemlig på en svampebaseret skaldyrserstatning ved eksempelvis at gære tang på svampe.

Og det gør de i samarbejde med Alchemist for at imødekomme spisende gæster, der efterspørger bæredygtige plantebaserede alternativer, som er lige så gode som – eller bedre end – den ægte vare.

Ifølge The Guardian er det svært at efterligne fisk og skaldyrs fiberstruktur.

Og lige nu eksperimenterer forskerne og Alchemist med at skabe strukturen og skabe et produkt, der smager af havet, ved at dyrke trådsvampe, de mikroorganismer, der findes i jorden, som danner en masse sammenflettede tråde på tang.

Rasmus Munk, der er køkkenchef og medejer af Alchemist, har udtalt til The Guardian, at restauranten ønskede at »ændre folks opfattelse af 'nye fødevarer:'«

Rasmus Munk Rasmus Munk blev født i 1991 i Randers. Han er uddannet kok, og har bland andet arbejdet som assisterende køkkenchef på restaurant North Road i London, og som køkkenchef på restaurant Treetop (Munkebjerg Hotel) i Vejle, før han startede den første Alchemist på Østerbro i København 2015. Alchemist på Refshaleøen åbnede 4. juli 2019. Året efter, i 2020, får Alchemist to stjerner i Michelinguiden. I dag er Rasmus Munk chef for 62 ansatte.

»At skabe fiske- og skaldyrsalternativer er vigtigt – helt ærligt har jeg ikke fundet noget på markedet lige nu, som jeg ville sætte på menuen.«

B.T. har tidligere skrevet om, at Rasmus Munk vil bruge maden som kommunikationsværktøj. For ham handler mad nemlig ikke kun om smag, men om en helhedsoplevelse, hvor mørke, lys, lyd, sanser og iscenesættelse gør indtryk. Du kan læse artiklen her.