Han laver Michelin-dessert, der danner en bloddråbe af is bestående af svineblod, fløde og sukker. Og når du tager et foto af tallerkenen, der minder om et kunstværk, kan du tilmelde dig som bloddonor via en skjult QR-kode.

Rasmus Munk, der er køkkenchef og medejer af den tostjernede Michelin-restaurant Alchemist, vil bruge maden som kommunikationsværktøj. Han er nemlig en kok med blod på tanden.

Og det er formentlig en af årsagerne til, at restauranten Alchemist i København formåede at bevare sine to stjerner ved mandagens uddeling af de eftertragtede Michelin-stjerner.

»Vi vil give en oplevelse ud over den på tallerkenen og har et ønske og en ambition om at udfordre, hvor langt man kan tage en restaurantoplevelse,« fortæller Rasmus Munk.

Det handler nemlig ikke kun om mad og smag, men om en helhedsoplevelse, hvor mørke, lys, lyd, sanser og iscenesættelse giver en oplevelse.

En af retterne, du kan få på Alchemist, hedder Food for Thought – stof til eftertanke på dansk. Og det beskriver meget godt den oplevelse, som Rasmus Munk ønsker at give sine kunder. Maden skal være overdådig, men på samme tid have fokus på forskellige problematikker, såsom børnearbejde, dyrevelfærd og forurening.

Sidstnævnte kommer blandt andet til udtryk ved The Planetarium Dome, en konstruktion, der består af 200 ton stål.

Den danner en 360 graders visuel oplevelse af et hav med flydende vandmænd blandt plastikrester og gnister fra ild, der stiger til himlen.

The Planetarium Dome.

Og eksempelvis minder retten Plastic Fantastic om, at en tredjedel af alle torsk fanget i Nordeuropa indeholder plast.

»For mig er det vigtigt at stå op om morgenen og arbejde og kæmpe for noget vigtigt, der har en form for rationale og handlingskræft i det samfund, vi lever i. Og når man er så privilegeret at bo i Danmark, hvor man som regel ikke mangler noget, skal man bruge sit liv til at gøre en forskel dér, hvor man kan,« siger stjernekokken.

Rasmus Munk laver tydeligvis mad for at gøre en forskel. Og det er både for dem, der har råd til at betale 3.500 kroner for en 50-retters menu, og dem, der ikke har råd til et hjem.

Rasmus Munk Rasmus Munk blev født i 1991 i Randers. Han er uddannet kok, og har bland andet arbejdet som assisterende køkkenchef på restaurant North Road i London, og som køkkenchef på restaurant Treetop (Munkebjerg Hotel) i Vejle, før han startede den første Alchemist på Østerbro i København 2015. Alchemist på Refshaleøen åbnede 4. juli 2019. Året efter, i 2020, får Alchemist to stjerner i Michelinguiden. I dag er Rasmus Munk chef for 62 ansatte.

»Da jeg flyttede til København for fem år siden, så jeg en virkelighed på Vesterbro. Jeg kommer fra Randers, og der bor ikke mennesker på gaden på samme måde. Jeg synes, det er vildt, at der ikke er en indsats på nationalt plan, der går ind og tager hånd om de hjemløse og serverer et måltid mad,« fortæller kokken.

Så da covid-19 lukkede Alchemist ned, så Rasmus Munk muligheden for at gå fra at lave Michelin-mad til at lave mad til hjemløse.

Rasmus Munk er stifter af foreningen JunkFood. Vis mere Rasmus Munk er stifter af foreningen JunkFood.

Derved blev 'JunkFood'-projektet etableret. Flere hundrede måltider om dagen blev serveret til 12 krisecentre rundt omkring i København. Men det forblev ikke bare et 'coronaprojekt'. I samarbejde med en række fonde bliver der stadig serveret mad hver dag til udsatte ved H17 på Vesterbro i København.

Menuen står typisk på tarteletter og hakkebøf til de hjemløse. Lidt en kontrast til modernistisk haute cuisine på Alchemist. Men fællesnævneren for Rasmus Munk er, at han vil ændre den verden, som begge grupper af mennesker lever i.

»Missionen for Alchemist er at lave en restaurant, der kan ændre verden. Det er store ord. Nok ikke ændre verden, men måske nogle ting, såsom at opfordre folk til at blive organ- og/eller bloddonor,« siger Munk og forsætter:

»Når jeg står op om morgenen, skal det hele give mening.«