En hel nattehimmel af stjerner blev mandag aften delt ud til københavnske restauranter under årets Michelin-Uddeling til nordiske lande.

En restaurant har fået sin første tredje stjerne, én har fået sin allerførste, to hæderspriser er blevet delt ud og en masse restauranter har beholdt deres både første og anden stjerne.

»Danskerne er skarpe i aften,« lød det da også fra den ene vært under showet.

Vi starter med de nye 1-stjernede restauranter.

Det betyder stjernerne Restauranter kan få op til tre stjerner. Her er, hvad de betyder: 1 stjerne: 'Restaurant med mad i god kvalitet. Et besøg værd'

2 stjerner 'Formidabel mad, værd at genbesøge'

3 stjerner: 'Exceptionelle retter. En særlig rejse værd'

I alt modtog fire danske restauranter en stjerne for første gang. Én restaurant ligger i København. Eller 'The Samuel' ligger godt nok i Hellerup, og ikke København, som det ellers blev præsenteret under Michelin-uddelingen, men det er tæt på, og det er skønt, så vi tager den med alligevel.

Restauranten slog dørene op for første gang under corona, har været lukket ned to gange og har sammenlagt kun haft åbnet i fire måneder. Alligevel kan den nu kalde sig Michelin-restaurant.

I kategorien af 2-stjernede restauranter er København også blevet en rigere. Kong Hans Kælder har længe haft en stjerne, og nu har den altså fået sin anden.

Det betyder altså, at denne restaurant nu ikke bare er et besøg værd. To stjerner betyder nemlig, at det er en restaurant, der er værd at genbesøge.

Og så videre til de 3-stjernede restauranter, som vi nu kan sige i Danmark. Indtil i aften har Geranium nemlig været den eneste danske restaurant med hele tre stjerner. Men det er slut nu. Nu har vi nemlig to.

Efter 14 år med to stjerner, og et coronaår, hvor den har måttet tænke i nye koncepter og åbnet en burgerbar, har Noma endelig fået sine tre stjerner.

Derfor er det måske heller ikke så mærkeligt, at den ene hæderspris er gået til netop Nomas chefkok, René Redzepi. Han har nemlig modtaget 'Mentor Chef Award 2021'.

Den anden hæderspris er gået til Christoffer Sørensen, der er chefkok på Stud! o og nu har modtaget 'Young Chef Award'.