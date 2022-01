Smitten har den seneste tid galoperet løbsk i Brøndby Kommune, som lige nu har et af landets højeste smittetal.

Samtidig har Brøndby fortsat en af landets en af landets laveste vaccinetilslutninger, hvilket gør det sværere at forhindre smitteudbrud og hjemsendelser.

Det får nu to af kommunens udvalgsformænd til at komme med en appel til borgere, der fortsat ikke er vaccineret.

»Jeg har stor respekt for folks eventuelle fravalg af vaccinen. Desværre har jeg som læge set en del, der traf dette valg ud fra myter i stedet for viden,« siger Maja Højgaard (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Brøndby Kommune, i en pressemeddelelse.

Her opfordrer hun sammen med formanden for Børneudvalget, Anette Pilmark (S), borgere i Brøndby, der endnu ikke er vaccineret, til at takke ja til vaccinen til dem selv og deres børn.

Har du også respekt for folks eventuelle fravalg af vaccinen?

»Jeg håber, at mange af dem, som i første omgang valgte vaccinen fra, fordi de hørte påstande om vaccinen, som siden er tilbagevist, vil genoverveje vaccinen. Vi har fået mere erfaring og kan understrege, at vaccinerne både er trygge og effektive til at beskytte mod alvorlig sygdom hos både ældre og yngre mennesker.« siger Maja Højgaard.

På landsplan er 80,2 procent i dag færdigvaccinerede mod coronavirus. I Brøndby ligger det tilsvarende tal på 69,6 procent. Dermed har Brøndby landets anden laveste vaccinetilslutning og er dermed mindre modstandsdygtig over for smitteudbrud.

»Hvis man gerne vil vaccineres og blot har trukket den, så er det en rigtig god idé at takke ja til tilbuddet nu. Både til en selv og sine børn. Vi trænger alle sammen til en pause fra corona og det kan vi få, hvis alle der må, lader sig vaccinere. Så bliver immuniteten samlet set så god, at vi kan undvære restriktioner,« siger Maja Højgaard.

Ifølge tirsdagens opgørelse fra Statens Serum Institut har Brøndby Kommune landets næsthøjeste incidental på 4.290 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge. Brøndbys incidenstal dækker over 1.529 bekræftede smittetilfælde i samme periode.

Top-5-kommuner med mest smitte Fem kommuner på den københavnske vestegn har akutelt de højeste incidenstal blandt alle landets 98 kommuner. Incidens angiver antal smittede pr. 100.000 indbyggere de sidste syv dage. Tallene i parentes er det bekræftede antal smittetilfælde i samme periode.

Hvidovre: 4.552 (2.418)

Albertslund: 4.428 (1.219)

Brøndby: 4.290 (1.529)

Glostrup: 4.253 (996)

Ishøj: 4.207 (974) Kilde: Statens Serum Institut, tal opgjort 18.01.2022

Kommunen oplyser, at meget af den aktuelle smitten er opstået blandt børn i dagtilbud og elever i skolerne. Kommunen anser i den forbindelse vaccinerne som en vigtig brik i at bremse smitteudbrud på børneområdet og sikre, at børnenes hverdag ikke bliver berørt.

»Vi skal sørge for, at vores børn trives så godt som overhovedet muligt i hverdagen, selvom vi står midt i en pandemi, og vi skal passe på vores personale, der er tæt på børnene i vores dagtilbud og skoler. Derfor håber jeg, at flere vil bruge det gode, gratis tilbud om vaccine til sig selv og deres børn, så vi kan holde vores daginstitutioner og skoler åbne med så få smittede ansatte som muligt« siger formanden for Børneudvalget, Anette Pilmark, i pressemeddelelsen.

Brøndby Kommune henviser til, at Sundhedsstyrelsen har opfordret til, at man alligevel lader sig vaccinere, selvom man har været smittet med corona. Immuniteten fra vaccinen giver umiddelbart bedre beskyttelse end immuniteten fra et sygdomsforløb.

»Hvis man for eksempel har haft en mildt forløb, er der noget, der tyder på, at man ikke er så godt beskyttet efterfølgende,« lyder det i pressemeddelelsen.

Det er gratis at blive vaccineret mod coronavirus, og der er adskillige muligheder i Brøndby og hovedstadsområdet i øvrigt, som man frit kan benytte sig af. Nogle er med tidsbestilling, andre er uden.

Siden man begyndte at registrere coronavirus i Danmark 27. januar 2020, har der været konstateret 11.377 coronatilfælde blandt Brøndby Kommunes 35.638 indbyggere. Det svarer til, at cirka 33 procent af indbyggerne i Hvidovre foreløbig har været smittet med coronavirus.