Er du akut syg, er søndag ikke den bedste dag at ringe til vagttelefonen.

Søndag meldes der om ventetider på hele 30 minutter, hvis man ringer til Region Hovedstadens akuttelefon på 1813.

B.T. skrev tidligere søndag om de lange ventetider til akuttelefonen, og nu er der faldet svar fra cheflægen ved akuttelefonen, Anders Damm-Hejmdal:

»Vores udmeldte ventetid var cirka 30 minutter og dermed langt under, hvad vi har set tidligere på året. Vi har i dag også haft perioder med under 5 minutters ventetid,« skriver han i en mail og fortsætter.

»Vi er således godt på vej mod målet om at kunne besvare opkaldene hurtigere. Når det er sagt, har vi behov for borgernes hjælp med kun at ringe 1813, når det omhandler akut opstået skade og akut sygdom, som ikke kan vente, til egen læge åbner.«

De lange ventetider har nærmest været et vilkår, siden Region Hovedstadens akuttelefon blev oprettet i 2012.

Regionsrådet i Region Hovedstaden indgik således tidligere på måneden en bred aftale om regionens budget i 2023. Her blev der afsat midler til at få gjort noget ved svartiderne og til at styrke arbejdsmiljøet i Akuttelefonen 1813.

Cheflægen understreger dog, at man skal ringe på en anden linje, hvis det handler om liv og død.

»Handler det om akut liv- eller førlighedstruende tilstande, skal man som altid ringe 1-1-2.«