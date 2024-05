»Det er svært. Det er jo liv, der er på vej til at blive skabt,« siger ligestillingsminister Marie Bjerre (V).

Hun har fredag været med til at hæve grænsen for fri abort fra uge 12 til 18. Hun ser på en række billeder, B.T. har bragt, der viser, hvordan et foster i uge 18 ser ud.

Netop fostrets udvikling – hvor meget fostret allerede ligner et rigtig menneske – har nemlig været et af argumenterne imod at hæve abortgrænsen.

Udseende betyder noget Fosterets udseende var en af flere centrale ting, som indgik i Etisk Råds overvejelser, da rådet skulle tage stilling til, om grænsen for fri abort bør hæves fra uge 12 til uge 18, som et politisk flertal nu har besluttet at gøre. Etisk Råd skrev følgende i sin rapport til politikerne i september sidste år: »Fra et etisk perspektiv er et af de centrale spørgsmål, om der sker ting i løbet af fosterets udvikling, som gradvist gør det mere relevant at tage hensyn til det i forbindelse med overvejelser om abort. (...)

Ud over levedygtighed kan man også pege på andre mulige kriterier som for eksempel fosterets form/udseende (er det ’menneskeligt’ eller ej?), dets evne til at føle og sanse (for eksempel smerte), for ikke at sige til at tænke.«

»Det vækker også noget i mig at se billederne. Det ændrer bare ikke på, at vi synes, vi har sat den rigtige grænse,« siger Marie Bjerre og fortsætter:

»Jeg tror, vi alle bliver glade over at se liv blive skabt. Det er heldigvis oftest forbundet med lykkelige omstændigheder, men det er det bare ikke altid. Og når det ikke er det, så er det vigtigt, vi står på kvindernes side og ikke udskammer dem, der har behov for at få en abort.«

Foster i uge 18. B.T. har fået lov til at bruge billedet af scanningsklinikken Jordemoder.dk

Er det udskamning, når man taler om, hvordan fostret ser ud?



»Nej. Det synes jeg ikke. For det er svært. Og det har det også været for mig personligt.«

Marie Bjerres vigtigste argument for at hæve abortgrænsen er, at hun vil give kvinder bedre tid til at reagere på resultatet af den faste scanning på hospitalet omkring 12. graviditetsuge.

»Det har gjort indtryk på mig, at man ikke har mulighed for at reagere på scanningen. Hvis man får at vide, at der måske er noget galt med fostret ved 12 uger-scanningen, så skal man have nogle opfølgende scanninger og nogle yderligere undersøgelser, og så kan man ende helt oppe i uge 18,« siger Venstre-ministeren.

Marie Bjerres parti, Venstre, er det eneste blå parti, der stemmer for at hæve abortgrænsen. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Indtil nu har man kun kunnet få abort efter uge 12 ved at ansøge om en særlig tilladelse hos et abortsamråd bestående af læger, psykiatere og jurister.

»Det er sådan et ekstra formynderisk lag,« siger Marie Bjerre med henvisning til, at langt de fleste får godkendt deres ansøgning om senabort efter uge 12.

»Det er ikke rimeligt, at kvinderne skal igennem det lag og ikke selv kan tage beslutningen. Det er i forvejen hårdt.«

Hvem får afslag i dag? I 2022 fik 763 kvinder fik tilladelse til senabort. 46 kvinder fik afslag. Sort set alle kvinder, der får afslag, har søgt om tilladelse til senabort af sociale årsager. For eksempel blev der givet afslag til en kvinde, der havde følt sig truet til at beholde barnet af sin voldelige ekskæreste, som B.T. tidligere har beskrevet. Historien kan læses HER. De kvinder, der vil have senabort, fordi fosteret fejler noget, får derimod næsten altid tilladelse. For eksempel fik en kvinde tilladelse til senabort, fordi fosteret manglede en underarm, som B.T. tidligere har beskrevet. Historien kan læses HER.

For Marie Bjerre er det vigtigt, at der er god afstand mellem den nye abortgrænsen ved uge 18 og det tidspunkt, hvor et foster kan overleve uden for livmoderen, som er omkring uge 22.

Hvad hvis man i fremtiden lærer at holde live i et foster allerede i uge 18?

»Så må vi tage den debat til den tid. Eller dem, der kommer efter mig, må gøre det. Jeg mener, at vores lovgivning altid skal følge med tiden,« siger hun.