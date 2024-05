Efterlysningerne af amerikanske Jack Carter og de australske brødre Jake og Callum Robinson bliver spredt hastigt i øjeblikket.

De tre er ikke set siden 27. april, hvor de ikke dukkede op til deres bookede Airbnb-lejlighed i Baja California i Mexico.

Det skriver CNN.

Og deres forsvinding er et stort mysterium, siden de officielt blev meldt savnet 29. april.

Det skyldes ikke mindst, at deres ejendele – telte, en mobiltelefon og et køretøj – er fundet efterladt i det område, hvor de sidst er set.

Ifølge de pårørende havde de tre personer været på en surf- campingtur nær Tijuana.

»I øjeblikket er et hold efterforskere på det sted, hvor det ser ud til, at de blev set for sidste gang, og hvor der blev fundet telte sammen med nogle beviser, som kunne være relateret til de tre personer, der er omfattet af efterforskningen,« sagde Baja Californias chefanklager Maria Elena Andrade Ramirez torsdag.

Tre mexicanske statsborgere er blevet afhørt i forbindelse med forsvindingssagen.

Men det er for nu uvist, om de har noget med sagen at gøre.

Jake og Callum Robinsons mor, Debra, har også skrevet et opslag på Facebook, hvor hun udtrykker stor bekymring og beder alle, der ved noget, om at tage kontakt.

Også den australske premierminister Anthony Albanese har udtrykt stor bekymring.

»Vi håber bestemt, at disse brødre bliver fundet i god behold, men det er virkelig bekymrende, at de er forsvundet,« har han udtalt ifølge CNN og tilføjet:

»Deres mor er tydeligvis meget ked af det. Og vi håber bare på et positivt resultat.«