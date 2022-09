Lyt til artiklen

Søndag er der lange ventetider, hvis man har brug for lægehjælp og ringer til Region Hovedstadens akuttelefon 1813.

'Vi har 43 læger og sygeplejersker på telefonen og cirka 30 minutters ventetid. Husk, at 1813 er til akut opstået skade og akut sygdom, der ikke kan vente, til egen læge åbner,' skriver Akutberedskabet på Twitter.

Lange ventetider har nærmest været et vilkår, siden Region Hovedstadens akuttelefon blev oprettet i 2012.

Målsætningen er at kunne besvare ni ud af ti opkald inden for fem minutter.

Men Akutberedskabet har haft svært ved at overholde regionens politiske mål for svartiderne.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) skriver søndag eftermiddag på Twitter, at personalet på 1813 har travlt.

'Vores personale knokler for at svare 1813 hurtigt og godt,' skriver han.

Regionsrådet i Region Hovedstaden indgik tidligere på måneden en bred aftale om regionens budget i 2023. Her blev der afsat midler til at få gjort noget ved svartiderne og til at styrke arbejdsmiljøet i Akuttelefonen 1813.

»Det en helt central kerneydelse i sundhedsvæsenet, at man ved akut sygdom eller et uheld hurtigt kan få den hjælp, man har brug for,« udtalte Lars Gaardhøj i en pressemeddelelse.

»Derfor er jeg glad for, at vi nu kan afsætte midler til at få gjort noget ved svartiderne og til at styrke arbejdsmiljøet, så vi forhåbentlig kan gøre noget ved rekrutteringsudfordringerne,« lød det yderligere fra regionsrådsformanden.