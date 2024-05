Den nu tidligere direktør i varmeselskabet Farum Fjernvarme ligger formentlig ikke søvnløs over at have mistet sit job.

Den afgående direktør, Nighat Kamal, får nemlig svimlende 12 millioner kroner med sig ud ad døren fra fjernvarmeselskabet.

Det kom frem under en generalforsamling i Farum Fjernvarme sidste uge. Det skriver Sjællandske Nyheder og Journalista.

Det markante gyldne håndtryk skyldes, at der tilbage i 2020 blev indgået en aftale om at sikre direktøren med en tiårig kontrakt, der sikrede, at direktøren ville få løn for den fulde periode - selv hvis hun blev fyret, før de ti år var gået. Det bekræfter flere kilder over for B.T.

Nu er Nighat Kamal altså blevet opsagt, i forbindelse med at Farum Fjernvarme fusionerer med energiselskabet Vestforbrænding - seks år før kontraktens udløb.

Der er ifølge B.T.s oplysninger utilfredshed i bestyrelsen med forløbet - specielt fordi en stor del af bestyrelsen først er indtrådt efter den lukrative aftale blev lavet tilbage i 2020, og de ikke har haft indflydelse på, at direktøren nu bliver forgyldt med de mange milioner.

Den nuværende bestyrelsesformand, Henrik Haugaard Pedersen, sad i bestyrelsen, da aftalen om den lukrative kontrakt blev lavet tilbage i 2020.

Aftalen er ifølge Sjællandske Nyheder blevet indgået, fordi bestyrelsen dengang ønskede at sikre, at direktøren fortsatte i stillingen i en turbulent tid for fjernvarmeselskabet.

Derfor lavede man altså en aftale, der reelt sikrede, at Nighat Kamal ikke kunne opsiges, uden at hun fik udbetalt løn for den fulde 10-årige periode.

Til Sjællandske Nyheder kalder Per Nikolaj Bukh, professor i Økonomistyring ved Aalborg Universitet, beløbet for »helt uhørt«.

Til mediet siger han, at en fratrædelsesordning i den størrelse, er noget han »aldrig har hørt om før«.

Efter flere medier har omtalt det gyldne håndtryk, går Forsyningstilsynet nu ind i sagen.

Det skriver styrelsen til mediet Alt om Furesø.

»Vi har anmodet Farum Fjernvarme om oplysninger vedrørende den pågældende fratrædelsesaftale, hvor direktøren angiveligt har fået en godtgørelse på 12 mio. kr. i forbindelse med sammenlægning af Farum Fjernvarme og Vestforbrænding. Baggrunden for forespørgslen har været omtalerne af sagen i pressen,« oplyser Forsyningstilsynet til Alt om Furesø.

B.T. har været i kontakt med flere medlemmer af bestyrelsen i Farum Fjernvarme, der ikke ønsker at udtale sig om sagen. De henviser alle til bestyrelsesformand Henrik Haugaard Pedersen som bestyrelsens talsmand.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Henrik Haugaard Pedersen. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.