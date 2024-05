Sagen har rystet walisisk fodbold.

De seneste dage er en video fra en walisisk seriekamp gået viralt.

Her bliver en ung linjevogter pludselig – og sandsynligvis umotiveret – slået ned af en træner.

Og nu er den voldelige træner – en 43-årig mand – blevet anholdt. Det skriver Daily Mail.

Shithouse with a sucker punch if the @Cymru FA had anything about them he would get a lifetime ban. pic.twitter.com/5AS31D0jcb — Pedro Griff (@realpetetwm) May 1, 2024

Videoen viser, hvordan den unge mand, der frivilligt havde meldt sig til linjevogter-tjansen, kommer nærmere på træneren – helt uvidende, at han snart får en knytnæve i ansigtet.

Den unge dommer falder til jorden og må groggy hjælpes op. Herefter er der lidt tumult.

Det er uvist, hvorfor træneren overfaldt linjevogteren – men hans hold var ifølge Daily Mail bagud med 0-8 på det tidspunkt.

På internettet er der blandt andet krav om, at den 43-årige mand skal have en livstidskarantæne fra fodboldkampe.