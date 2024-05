Endelig fremme ved det lejede sommerhus.

Så er det bare at sætte nøglen i låsen, og så skal der ellers slappes af.

Men nej.

Først skal der lige gøres rent i to timer.

Der havde tydeligvis ikke været støvet af i lang tid i sommerhuset i Rørvig. Foto: Privat.

Det var i hvert fald virkeligheden for Linda Jensen og hendes mand, da de havde lejet et sommerhus i Rørvig hos DanCenter fra den 20. til den 27. april.

»Da vi åbnede døren til huset, var der døde fluer overalt på gulvet, og der var råkoldt og møgbeskidt,« siger Linda Jensen til B.T.

Hun ringede straks til DanCenter for at klage og forlange kompensation for rengøringsarbejdet, men det kom der ikke noget ud af.

Herefter skrev hun en mail, som hun vedhæftede billeder fra huset.

Den mail blev sendt 20. april 16.28.

Først den 29. april reagerer DanCenter skriftligt på denne mail.

De skriver:

'Vi beklager enhver ulejlighed, der blev forårsaget under dit ophold i vores sommerhus. Imidlertid vil vi gerne informere dig om, at i henhold til vores politik skal gæster informere os om eventuelle rengøringsproblemer inden for 24 timer efter indtjekning, så vi kan rette problemet.'

'Da du informerede os den 22. april, to dage efter din indtjekning den 20., beklager vi at informere dig om, at vi ikke er i stand til at rette problemet. Tak for din forståelse.'

Men mailen, som B.T har set, blev sendt den 20. april.

Sommerhuset var udelukkende lejet for at have et sted at sove, mens familien selv er ved at bygge et sommerhus i nærheden.

»Vi kunne godt klare bare at overnatte der, men hvis vi skulle have boet der, ville jeg være løbet skrigende bort. Jeg ville virkelig blive ked af, hvis det var mit sommerhus der blev lejet ud på den måde. Hvis jeg nogensinde skulle leje vores sommerhus ud, skulle det i hvert fald ikke være gennem DanCenter,« siger Linda Jensen.

Også vasken var beskidt i sommerhuset i Rørvig. Foto: Privat.

Hun har ikke hørt noget fra DanCenter i forhold til kompensationen for de to timers rengøring.

Til B.T. har DanCenter sendt et skriftligt svar:

'Vi har undersøgt denne sag, og vi forstår gæsternes frustration og skuffelse over husets tilstand ved deres ankomst. Det er slet ikke den DanCenter-oplevelse, vi ønsker at give.'

DanCenter beder om 'detaljer om hjemmets tilstand, da de ankom, plus eventuelle fotos, der viser problemerne.'

Det var de billeder, som Linda Jensen sendte til dem den 20. april.

'Når vi har fået disse oplysninger fra dem, gennemgår vi det hele, og de får en passende kompensation, der dækker tiden, besværet og den dårlige oplevelse, ' skriver Dancenter til B.T., mens Linda Jensen endnu intet har hørt fra selskabet.

I København sidder hun skeptisk tilbage.

»Jeg vil se det, før jeg tror det. Jeg har ingen forventninger til dem, så jeg kan kun blive positivt overrasket,« siger hun.