Morderen har gået fri siden 1966.

Men nu kan han meget vel være fundet.

Den 79-årige James Barbier fra Missouri er i hvert fald blevet anholdt for drabet på den dengang 18-årige Karen Snider.

Det skriver CBS NEWS.

Snider blev knivdræbt i en forstad i Calumet City, der er en forstad til Chicago.

Den unge kvinde blev fundet livløs af sin ægtemand i deres hjem klokken 23.10 den 12. november 1966.

En obduktion viste, at hun var blevet stukket med en kniv 125 gange.

Allerede dengang blev Barbier betragtet som en mistænkt, men han blev aldrig sigtet.

Efter et retsmøde torsdag sagde Paula Larson, der er Karen Sniders datter:

»Min far har altid sagt, at det var Barbier, der begik mordet.«

Politiet genåbnede sagen i december 2022, og efterforskerne brugte mere end et år på at undersøge beviser og opspore vidner til afhøring.

Efterforskerne sendte tøj og et lagen til Illinois State Crime Lab til analyse. I marts 2023 fik efterforskerne en ransagningskendelse i Missouri og fik en dna-prøve fra den tiltalte.

Den fik dem til at anklage Barbier for mord.

Barbier var en ven af familien, som havde arbejdet som jernbanearbejder sammen med Karen Sniders mand, Paul Snider.

Barbier var kistebærer ved Karen Sniders begravelse og blev ifølge retsdokumenterne set med snitsår på hænderne.

Paul Snider døde i 1989.

Barbier blev anholdt mandag i Creve Coeur, Missouri, og bragt tilbage til Calumet City for at blive stillet for retten.

»Jeg havde aldrig troet, at vi nogensinde ville nå hertil,« sagde Larson.

»Jeg havde aldrig troet, at vi ville få et dna-match, for det havde man ikke dengang. Jeg er meget taknemmelig for, at tøjet blev bevaret så godt.«

Barbier mødte for første gang op i retten i Markham torsdag og fik lov til at vende tilbage til Missouri, mens han venter på sin retssag.