Der er nedslående nyheder til de, der nyder at drikke en tysk flaskeøl på en varm sommerdag.

Bryggerierne i Tyskland er nemlig bekymrede for, om de kommer til at løbe tør for ølflasker henover sommeren, og derfor har de nu en opfordring til de tørstige øldrikkere.

Nemlig – at de skal aflevere flaskerne tilbage, så snart de er tomme for den gyldne væske. Det skriver The New York Times.

Bekymringen bunder i, at mange af de tyske bryggerier i øjeblikket ikke kan få tilstrækkeligt med glasflasker grundet de høje energipriser som konsekvens af den igangværende konflikt i Ukraine.

Herudover har russiske blokader i de ukrainske havne også hæmmet eksporten ud af landet, og det har resulteret i enorme forsinkelser af varer – heriblandt de i forvejen bestilte glasflasker.

»Det er dødbringende for små bryggerier,« fortæller Stefan Fritsche, som til dagligt driver et tysk bryggeri, til mediet.

Bryggeriet, som han driver, sælger nemlig 80 procent af deres øl på flaske, hvorfor det er vigtigt for dem, at folk leverer deres flasker tilbage i stedet for, de hober sig op i kældere eller garager.

Udover at priserne på glasflaskerne er steget til vejrs, oplyser mediet også, at priserne på etiketpapir og træpallerne, som øllene stables på, ligeledes er rekordhøje.

Tidligere kostede en træpalle nemlig omkring 17 euro, men nu lyder prisen i stedet på 17 euro, fortæller Ulrich Biene, der er talsmand for Veltins, der er en af landets største bryggerier.

»Hele prisstrukturen er ude af kontrol,« siger han til mediet.