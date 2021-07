»Alvorlige bivirkninger har vist sig at være sjældne og ikke specielt alvorlige. Derfor er jeg mindre bekymret, end jeg har været. Vi fraråder ikke, at man skal tage imod vaccinen.«

Sådan siger formanden for børnelægerne, Klaus Birkelund Johansen, nu til B.T.

Udtalelsen kommer i kølvandet på, at der løbende er kommet mere data fra udlandet vedrørende coronavaccinen til børn.

Derfor er Klaus Birkelund Johansen nu blevet overbevist om, at der ikke er noget til hindring for, at forældre vaccinerer deres børn.

»Der er ikke tale om en samlet undersøgelse, men løbende registrering af bivirkninger. Og de data har vi nu,« siger han.

Det var netop manglen på data på aldersbestemte bivirkninger, som var en af årsagerne til, at børnelægen tilbage i juni tøvede med at give grønt lys.

Den 17. juni sagde børnelægen således på et pressemøde, at han helst så, at coronavaccinen til børn ikke blev udrullet lige nu.

Dermed undsagde han Sundhedsstyrelsens beslutning om at give vaccinen til de 12-15-årige på daværende tidspunkt.

Formanden for Dansk Pædiatrisk Selskab, Klaus Birkelund Johansen (t.h.), på pressemøde tilbage i juni måned.

»Jeg fortryder ikke, at vi manede til forsigtighed og besindighed. Det var ikke hensigten at gøre folk unødig bekymrede. Det var hensigten at gøre myndighederne sikre på deres valg og på sikkerheden af vaccinen,« siger han.

Børnelægen har tidligere udtrykt især bekymring for, at børn kunne udvikle hjertemuskelbetændelse. Men indtil videre er det blot 'en håndfuld' herhjemme, der har indberettet dette som en bivirkning til vaccinen.

I USA er det en ud af 16.000, der i aldersgruppen 12-17-årige kan udvikle hjertemuskelbetændelse.

»Det, vi har set i Danmark, er beskrevet som brystsmerter, åndenød og sygdomsfornemmelse i kroppen. Hvis man får det, skal man henvende sig til sin læge, og så er der behandling tilgængelig. De fleste vil blive indlagt til overvågning, til man viser tegn på bedring. Det er meget sjældent, at vi så ser rytmeforstyrrelser af hjertet på grund af hjertemuskelbetændelse,« siger Klaus Birkelund Johansen.

Vil du vide mere? Sundhedsstyrelsen har dedikeret hjemmeside til de 12- til 15-årige. Læs mere her. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Tirsdag skrev New York Times, at Pfizer og Moderna på opfordring af den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har besluttet at udvide deres studie af vacciner til børn fra fem til 11 år, så 3.000 personer nu er omfattet af forsøgene.

Det er dobbelt så mange personer, som det oprindeligt var planlagt.

Det skyldes netop, at man ønsker at sikre, at potentielle og mere sjældne bivirkninger – som for eksempel hjertemuskelbetændelse – bliver opfanget.

Herhjemme kan børn under 12 år endnu ikke få vaccinen, og det er endnu uvist, om det overhovedet bliver aktuelt at vaccinere denne aldersgruppe.

Vaccinen til børn under 12 år forventes at blive udrullet i september i år i USA.

Klaus Birkelund Johansen mener dog, det er en god idé, at vaccineproducenterne inkluderer flere personer i deres undersøgelser.

»Det lyder meget fornuftigt, da man så sikrer så stor en sikkerhed ved vaccinerne som muligt, inden vaccinen frigives til denne gruppe også,« siger han.

Klaus Johansen har endnu ikke nogen holdning til, om det er en god idé at vaccinere børn under 12 år.

Det ønsker han først at tage stilling til, »når det bliver relevant«, som han selv formulerer det.

Hvis man fortsat er i tvivl om, hvorvidt ens barn over 12 år skal vaccineres, råder børnelægen til, at man sammen med sit barn tager en snak om fordele og ulemper.

»Vi har ikke viden om, at det skulle være farligt at blive vaccineret for børn i den aldersgruppe,« siger børnelægen.

Indtil videre har 12,3 procent i målgruppen 12-15-årige fået deres første vaccinestik.