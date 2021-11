»Vi sætter os ind i flyveren, og så sidder der 30 danskere med mundbindet forkert på.«

Sådan lyder det fra Lasse Kehler fra Brønshøj.

Lasse Kehler på 65 og hans kone Kirsten på 71 er ved at være godt trætte af unge mennesker, der ikke spritter af, holder afstand og ikke passer på at bringe smitte videre.

»En samfundsklage til alle under 30 år,« skriver Lasse Kehler til B.T.

Han kritiserer den yngre befolkning for at se stort på coronasmitten.

»Det er en hån mod alle danske medborgere,« lyder det fra Lasse Kehler.

Tidligere på ugen talte B.T. med Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, der måler befolkningens adfærd og holdning til coronakrisen.

Her bekræftede han, at folk har været mindre opmærksomme på de gode råd på det seneste.

»Opfattelsen af, hvad det vil sige at have god håndhygiejne, har også ændret sig. Da coronakrisen var på sit højeste, var god håndhygiejne, at man sprittede af et utal af gange, hvor det nu ikke er samme oplevelse,« siger han.

Står det til Lasse og Kirsten Kehler, bør regeringen igen indføre restriktioner – og de er villige til at overholde dem så lang tid, det er nødvendigt.

Skal regeringen genindføre coronarestriktioner?

»Hvis de kloge mennesker siger, at der er brug for en dækningsprocent på 90 procent vaccinerede, før vi er i mål, så må vi have restriktioner indtil da. Uanset hvor lang tid det tager.«

Selv har ægteparret levet efter retningslinjerne siden pandemiens udbrud i Danmark i foråret 2020 – på trods af at corona ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Og når de selv overholder de gode råd, så er det da irriterende, at andre ikke gør det samme.

De mener ikke, at det er »samfundsmæssigt fair«, at folk ikke følger retningslinjerne.

»Jo jo, det er menneskeligt at fejle, men der er bare for mange, der fejler,« siger Lasse Kehler.

Ægteparret er begge pensionister og nyder deres otium med rejser til udlandet – så længe corona tillader det.

Seneste rejse var en tur til Rom.

»Der spritter alle hænder, bærer mundbind korrekt og holder halvanden meters afstand. Der var der ingen problemer.«

De sidste coronarestriktioner ophørte i Danmark den 1. september 2021. Foto: Henning Bagger Vis mere De sidste coronarestriktioner ophørte i Danmark den 1. september 2021. Foto: Henning Bagger

Lige så eksemplarisk havde ægteparret også håbet, at adfærden var i Danmark. De anerkender dog, at det ikke udelukkende er personer under 30, der sløser.

»Nej, det gælder alle, men ofte er det unge mennesker. Men der er lige så mange andre, der ikke passer på,« siger Lasse Kehler.

Men med en stigende smitte håber Kirsten og Lasse Kehler, at man igen indfører restriktioner. Faktisk mener de ikke, man skulle have droppet dem.

»Det mener jeg er en fejl. Vi skal tilbage til mundbind.«

Torsdag slog antallet af positive coronatest rekord for 2021. Ikke mindre end 2.598 danskere er således blevet testet positiv det seneste døgn.

Det har blandt andet fået Eskild Petersen, som er adjungeret professor i infektionssygdomme på Aarhus Universitet, til at foreslå, at mundbind og coronapas bliver genindført i Danmark.