Der bliver en stilling ledig som personlig assistent for Meghan, hertuginde af Sussex.

Meghan Markles personlige assistent har nemlig trukket sig efter kun seks måneder i jobbet, skriver flere britiske medier heriblandt Mirror.

Det er nu kommet frem, at den personlige assistent - hvor kun fornavnet, Melissa, er pressen bekendt - fratrådte sin stilling kort efter, at Meghan giftede sig ind i den royale familie i maj.

Assistenten Melissa skulle ifølge det britiske medie have hjulpet med til at få stablet bryllupsfesten på benene, herunder med ansvar for det såkaldte 'Markle Debacle', der henviser til dramaet i Meghans familie op til brylluppet.

Prins Harry og Meghan Foto: POOL Vis mere Prins Harry og Meghan Foto: POOL

Den personlige assistent Melissa var en dem, der stod for at kontrollere situationen, hvor Meghans far Thomas løbende udtalte sig til medierne om, hvorvidt han ville være til stede på den store dag.

Som bekendt trak han sig fra ceremonien grundet et hjerteanfald. Derfor var det prins Charles, der førte Meghan op ad kirkegulvet.

Kongehuset har afvist at kommentere fratrædelsen i et interview. Dog skriver de et skriftligt svar til det britiske medie, at Melissa vil blive savnet.

'Hun spillede en afgørende rolle i det kongelige bryllups succes og vil blive savnet af alle i det kongelige hushold,' skriver kongehuset.

Prins Harry og Meghan, hertuginde af Sussex. Foto: POOL Vis mere Prins Harry og Meghan, hertuginde af Sussex. Foto: POOL

Meghan Markle er 37 år og venter i øjeblikket sit første barn med prins Harry. De blev gift 19. maj i år, og hendes titel er nu hertuginde af Sussex.

Tidligere har Meghan Markle været gift med skuespiller og producer Trevor Engelson.

Meghan Markle var, før brylluppet med prins Harry, en kendt skuespillerinde. Hun har haft en stor rolle i den populære tv-serie 'Suits'.

På grund af sin nye titel er hun dog blevet nødt til at blive udskrevet fra serien.