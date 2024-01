Om to uger videregiver dronning Margrethe tronen til kronprins Frederik.

Dermed bliver han konge af Danmark, mens hans søn prins Christian overtager titlen som kronprins – og disse skift betyder også en ændring i de kongelige familiemedlemmers apanage.

Det vurderer hofhistoriker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen overfor B.T.

»Jeg kan dårligt forestille mig andet end, at de vil lave en rokade og flytte rundt på apanagen, når opgaverne og personalet flytter fra Dronningen til Kronprinsen,« lyder det fra Sebastian Olden-Jørgensen.

Han forventer derfor, at Dronning Margrethes såkaldte statsydelse på omtrent 89 millioner kroner årligt og Kronprinsparrets godt 22 millioner kroner skal omrokeres, således at dronning Margrethe vil falde i apanage, mens Kronprinsparret sættes op.

»Apanage går jo i høj grad til personale, så derfor er dens størrelse afhængig af, hvad der er brug for,« forklarer Sebastian Olden-Jørgensen.

»Så derfor må det være et praktisk spørgsmål mellem Dronningen og den kommende konge, hvordan de flytter opgaverne, midlerne og personalet imellem sig. Det kan groft sagt godt være, at Kronprinsparret nøjes med lidt mindre i starten, mens den gamle får lov at trappe lidt ned, ligesom der er nogle ansatte, der skal have lov at forblive,« anslår kongehuseksperten.

Kronprins Frederik, dronning Margrethe og prins Joachim, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine, prins Vincent, prins Christian, kronprinsesse Mary, prinsesse Marie, greve Henrik, greve Felix, greve Nikolai og komtesse Athena i forbindelse med at dronningen fejrer sin 83 års fødselsdag på Amalienborg Slot i København, søndag den 16. april 2023.

Apanagen – og de personaleudgifter, den skal dække – afhænger samtidig også af, om de kongelige skifter residens – og dermed også det tilhørende personale – mellem sig.

Men det kan kongehusekspert Sebastian Olden »ikke se noget presserende behov« for.

»Det afhænger eksempelvis af, om Kronprinsparret forlader det palæ, de har indrettet med moderne kunst og gjort til deres eget – eller om de bare bliver boende og venter nogle år til, at mor dør,« lyder det.

Der skal findes ekstra penge frem til prins Christian

Mens hofhistoriker og kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen vurderer, at dronning Margrethe og Kronprinsparret fordeler deres eksisterende årpenge mellem sig, så ser det anderledes ud med prins Christian.

»Kongehuset har sagt, at prins Christian ikke vil få apanage, før han fylder 21 – eller hvis han bliver tronfølger. Det bliver han nu, så i princippet skal han jo have apanage, men jeg er helt overbevist om, at dens størrelse afhænger af, hvilke pligter han skal have,« understreger Sebastian Olden-Jørgensen.

Kronprins Frederik, prins Christian og kronprinsesse Mary modtages af dronning Margrethe ved ankomst til prins Christians 18 års fødselsdag, som fejres med en gallamiddag på Christiansborg Slot i København, søndag den 15. oktober 2023.

Han vurderer bestemt, at prins Christian allerede fra sin farmors abdikation 14. januar vil blive givet royale forpligtelser – og »så følger pengene naturligt med«.

»Man må afgjort antage, at prins Christian vil blive givet pligter, for når Kronprinsen er væk, så vil han blive kaldt regent. Hans 18 års fødselsdag blev også fejret på en måde, der i den grad lancerede ham som et fuldgyldigt medlem af det arbejdende kongehus,« mener kongehuseksperten.

Sebastian Olden-Jørgensen vurderer derfor – ligesom han tidligere har gjort – at Folketinget skal finde ekstra penge frem fra statskassen til en selvstændig apanage til prins Christian.

»Det er Folketinget, der beslutter, om han skal have apanage, og hvor stort beløbet så bliver. Igen kommer det an på, hvad prins Christian skal bruge pengene til. Skal han have etableret sin egen hofstat og have en kabinetsekretær, måske en tre-fire stillinger, så bliver det da et par millioner.«

I så fald lyder Sebastian Oldens bud på, at prins Christian vil få i omegnen af 9 millioner kroner i årlig apanage til at dække repræsentationsudgifter og personaleomkostninger.

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen tør derimod ikke give noget bud på, hvordan apanagen skal fordele sig - netop fordi situationen med det førtidige tronskifte er så enestående.

»Jeg har ikke rigtigt noget bud på det, da der ikke findes nogen fortilfælde i nyere tid,« lyder det korte svar til B.T.

