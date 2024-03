Det norske kongehus deler nu det første billede af kong Harald efter hans operation.

Det sker i et opslag på kongehusets Instagram.

På billedet sidder kongen sammen med dronning Sonja i hver deres stol, og bagved dem er prins Sverre Megnus, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon.

»Kongehuset ønsker alle en rigtig god påske,« står der i opslaget.

Kong Harald fik tidligere i marts indopereret en pacemaker, som skal stabilisere hans hjerterytme.

Han blev syg under en ferie i Malaysia i slutningen af februar og blev indlagt på et lokalt hospital med en infektion.

Kort efter blev kongen bragt hjem til Norge med et ambulancefly. Og det var altså inden hjemrejsen, at han fik indopereret en midlertidig pacemaker, der skulle gøre rejsen sikker for ham.

Han blev udskrevet fra hospitalet for 14 dage siden, men er fortsat sygemeldt frem til 8. april.

Indtil da skal han hvile sig og restituere. Det er kronprins Haakon, der har overtaget kongens opgaver.

Kong Harald er 87 år og har de seneste år flere gange været ramt af sygdom, som har krævet hospitalsbehandling.

