DR har fået en gedigen medfart af den konservative lokalpolitiker Morten Thiessen.

Han er decideret stiktosset over en artikel, som DR har bragt i forbindelse med De Konservatives Landsråd, skriver TV 2 Nord.

Artiklen handler om den skandale vedrørende Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina Vasquez, der den seneste tid har udspillet sig i medierne.

Ekstra Bladet har afsløret, at Vasquez har løjet om flere ting i sit privatliv – løgne, som partiformand Søren Pape Poulsen har videregivet ved flere lejligheder.

Som en kommentar til artiklen på Facebook skrev Morten Thiessen, at det var 'rendestensniveau', og at han ikke kunne love, at man ikke ville lave flere besparelser på DR.

'Hvis det her er niveauet, DR kan præstere, kan jeg ikke love, at vi vil begrænse besparelserne til de 270 millioner kroner, der ligger i det nuværende politiske forslag,' lød det i kommentaren.

Over for B.T. holder Morten Thiessen fast i sin kritik af public service-mediet, som har redaktionel frihed. Det betyder, at indholdet ikke skal være politisk bestemt, og at politik ikke må have indflydelse på de redaktionelle processer.

»Jeg forlanger, at vores absolut største public service-station bidrager til at gøre danskerne klogere på politik – særligt, når der er landsråd. Når Venstre holder landsmøde, skal man for eksempel heller ikke skrive om Claus Hjorts hund.«

Men har du så andre eksempler end artiklen om din formand på, at DR ikke løfter sin opgave?

»Det jeg kan sige, er, at når vi med licenskroner har købt DR fri af klikjagten, så skal man også kunne se det på produktet. Så skal vi ikke have de her clickbaitoverskrifter, så skal det være lidt mere højpandet.«

Hvorfor er det ikke okay at skrive om Papes mand?

»Selve historien er fin nok, men det er timingen, den er gal med. Vi har jo selv bragt os i den her situation, så det er helt okay at skrive om det. Men sådan et landsråd er juleaften for ethvert parti, og så bedes man forholde sig til gaverne. Når den politiske substans fylder så lidt, så er det dårligt håndværk. Og når man leverer dårligt håndværk, så skal man også kunne tale om prisen.«

Landsmødet handlede jo i høj grad om Søren Papes kamp for at blive statsminister, og her mener mange politiske kommentatorer, at historien om Josue kan spille en stor rolle. Er det så ikke fair nok at skrive om den?

»Nogle tillægger historien en rolle. Men igen, der er 364 andre dage om året, man kan skrive den historie. Den nyhedsinteresse, der er skabt om historien, er skabt af de kommercielle medier. Og det kan Ekstra Bladet gøre, fordi de er et privat medie, som skal drive en forretning.«

Men det er vel netop et brud på armslængdeprincippet, hvis du vil bestemme, hvornår man kan skrive en historie? Det er en del af den redaktionelle proces.

»Det synes jeg ikke. Jeg synes godt, jeg må have en mening om, hvor godt den rolle er løst. Det er det, vi betaler for: En redaktør, som er klogere en mange andre, der vælger historier ud fra væsentlighed, som er interessante for danskerne,« siger Morten Thiessen til B.T.

Han tilføjer, at han er storforbruger af DRs journalistik, og at skuffelsen derfor var så meget desto større.

B.T. har forelagt DR kritikken, hvor chefredaktør i DR Nyheder Thomas Falbe afviser, at kritikken kan have betydning for DRs dækning.

»Sagen her understreger bare vigtigheden af at huske på armslængdeprincippet og at værne om DRs redaktionelle frihed. De to ting oplever vi generelt stor opbakning til, og kritikken her kommer ikke til at ændre på DRs politiske dækning,« siger han.

Onsdag kom det frem, at Søren Pape Poulsen og hans mand Josue Medina Vasquez går fra hinanden.